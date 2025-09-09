Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит концепцию торговли

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит название и понизит ассортимент спиртного в общем объеме товара до 20%, сообщает пресс-служба правительства области. 18 августа в 25 магазинах этой компании была приостановлена реализация крепкого алкоголя из-за выявленных нарушений областного закона, который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Торговые точки региональной сети алкомаркетов "Северный Градус" будут называться "Каждая покупка в радость", при этом ассортимент алкогольной продукции в общем объеме товара составит не более 20%. Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя. Первые четыре магазина сменят вывески уже на следующей неделе, процесс их изготовления запущен", – отметил Филимонов. Всего в Вологодской области работало 610 алкомаркетов, из которых 362 уже закрылись. В частности, в Вологде из 118 точек продажи алкоголя закрылись уже 93, а в Череповце из 265 магазинов не работают 173. Только за август в регионе прекратили работу 16 алкомаркетов, завершили деятельность девять "наливаек". "В ближайшее время расскажу о нашем совместном решении с сетью "Бристоль" по ребрендингу, изменению концепции, формата торговли и покажу как выглядят новые магазины. Вся сеть в регионе поменяется в этом году. Сам приеду на открытие магазина в Вологде после трансформации. Очень толковый и взаимовыгодный – как для региона, так и для бизнеса – партнерский проект", – подчеркнул губернатор. На Вологодчине также растет количество получателей льготных займов по программе "5:3:3", в рамках которого субъектам МСП предоставляют до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года на перепрофилирование алкомаркетов в точки общепита. Всего выдано уже 11 займов на общую сумму в более чем 43 миллиона рублей, а новые заведения появились в Вологде, Череповце, Кирилловском, Грязовецком, Вашкинском и Шекснинском округах.
