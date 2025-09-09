https://ria.ru/20250909/vologda-2040630297.html
Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит концепцию торговли
Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит концепцию торговли - РИА Новости, 09.09.2025
Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит концепцию торговли
Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит название и понизит ассортимент спиртного в общем объеме товара до 20%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:37:00+03:00
2025-09-09T11:37:00+03:00
2025-09-09T11:37:00+03:00
вологодская область
вологодская область
вологда
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит название и понизит ассортимент спиртного в общем объеме товара до 20%, сообщает пресс-служба правительства области. 18 августа в 25 магазинах этой компании была приостановлена реализация крепкого алкоголя из-за выявленных нарушений областного закона, который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Торговые точки региональной сети алкомаркетов "Северный Градус" будут называться "Каждая покупка в радость", при этом ассортимент алкогольной продукции в общем объеме товара составит не более 20%. Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя. Первые четыре магазина сменят вывески уже на следующей неделе, процесс их изготовления запущен", – отметил Филимонов. Всего в Вологодской области работало 610 алкомаркетов, из которых 362 уже закрылись. В частности, в Вологде из 118 точек продажи алкоголя закрылись уже 93, а в Череповце из 265 магазинов не работают 173. Только за август в регионе прекратили работу 16 алкомаркетов, завершили деятельность девять "наливаек". "В ближайшее время расскажу о нашем совместном решении с сетью "Бристоль" по ребрендингу, изменению концепции, формата торговли и покажу как выглядят новые магазины. Вся сеть в регионе поменяется в этом году. Сам приеду на открытие магазина в Вологде после трансформации. Очень толковый и взаимовыгодный – как для региона, так и для бизнеса – партнерский проект", – подчеркнул губернатор. На Вологодчине также растет количество получателей льготных займов по программе "5:3:3", в рамках которого субъектам МСП предоставляют до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года на перепрофилирование алкомаркетов в точки общепита. Всего выдано уже 11 займов на общую сумму в более чем 43 миллиона рублей, а новые заведения появились в Вологде, Череповце, Кирилловском, Грязовецком, Вашкинском и Шекснинском округах.
https://ria.ru/20250828/zavarin-2038106723.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_4c566f3feace824a2615a6ebe8133773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит концепцию торговли
Вологодские алкомаркеты "Северный Градус" снизят ассортимент спиртного до 20%
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вологодская сеть алкомаркетов "Северный Градус" сменит название и понизит ассортимент спиртного в общем объеме товара до 20%, сообщает пресс-служба правительства области.
18 августа в 25 магазинах этой компании была приостановлена реализация крепкого алкоголя из-за выявленных нарушений областного закона, который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Торговые точки региональной сети алкомаркетов "Северный Градус" будут называться "Каждая покупка в радость", при этом ассортимент алкогольной продукции в общем объеме товара составит не более 20%. Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя. Первые четыре магазина сменят вывески уже на следующей неделе, процесс их изготовления запущен", – отметил Филимонов.
Всего в Вологодской области работало 610 алкомаркетов, из которых 362 уже закрылись. В частности, в Вологде из 118 точек продажи алкоголя закрылись уже 93, а в Череповце из 265 магазинов не работают 173. Только за август в регионе прекратили работу 16 алкомаркетов, завершили деятельность девять "наливаек".
"В ближайшее время расскажу о нашем совместном решении с сетью "Бристоль" по ребрендингу, изменению концепции, формата торговли и покажу как выглядят новые магазины. Вся сеть в регионе поменяется в этом году. Сам приеду на открытие магазина в Вологде после трансформации. Очень толковый и взаимовыгодный – как для региона, так и для бизнеса – партнерский проект", – подчеркнул губернатор.
На Вологодчине также растет количество получателей льготных займов по программе "5:3:3", в рамках которого субъектам МСП предоставляют до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года на перепрофилирование алкомаркетов в точки общепита. Всего выдано уже 11 займов на общую сумму в более чем 43 миллиона рублей, а новые заведения появились в Вологде, Череповце, Кирилловском, Грязовецком, Вашкинском и Шекснинском округах.