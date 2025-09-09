Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал контракт Венгрии с Shell на поставку газа - РИА Новости, 09.09.2025
17:36 09.09.2025
Сийярто прокомментировал контракт Венгрии с Shell на поставку газа
Сийярто прокомментировал контракт Венгрии с Shell на поставку газа
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
