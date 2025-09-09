Венгрия подписала контракт с американской Shell на поставку газа
Венгрия подписала контракт с Shell на поставку 2 млрд кубов газа в год
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт подписал газовый контракт с американской Shell, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие. Только что подписанное соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет начиная с 2026 года", — написал он в соцсети Facebook*.
Министр уточнил, что новый контракт не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается диверсификация.
Поставки российского газа
Как сообщал Сийярто, объем импорта газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".
Единственным источником российского газа для европейцев стал "Балканский поток", который принимает его из "Турецкого потока". Ежегодно по трубопроводу прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
Глава венгерского МИД подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.
Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.