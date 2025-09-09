https://ria.ru/20250909/vengriya-2040739823.html

Венгрия подписала контракт с американской Shell на поставку газа

Будапешт подписал газовый контракт с американской Shell, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 09.09.2025

БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Будапешт подписал газовый контракт с американской Shell, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие. Только что подписанное соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет начиная с 2026 года", — написал он в соцсети Facebook*.Министр уточнил, что новый контракт не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается диверсификация.Поставки российского газаКак сообщал Сийярто, объем импорта газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".Глава венгерского МИД подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

