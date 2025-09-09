Рейтинг@Mail.ru
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум
08:00 09.09.2025 (обновлено: 10:00 09.09.2025)
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум - РИА Новости, 09.09.2025
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум
Получив тяжелейший удар в лице исторического саммита ШОС в Китае, коллективный Запад решил качественно подготовиться к внеочередному саммиту БРИКС, который... РИА Новости, 09.09.2025
Получив тяжелейший удар в лице исторического саммита ШОС в Китае, коллективный Запад решил качественно подготовиться к внеочередному саммиту БРИКС, который состоялся вчера в дистанционном формате.Убеждая себя в том, что бунт на мировом корабле — дело временное и можно быстро всех загнать обратно под койки санкциями, пошлинами и угрозами, бывшие гегемоны пошли по накатанной дорожке, пугая членов БРИКС и вообще всех несогласных тотальной экономической войной.Главным объектом информационного прессинга предсказуемо стала Россия: глава Минфина США прямым текстом озвучил, что стоит задача вызвать новыми санкциями "коллапс российской экономики"; глава Еврокомиссии дер Ляйен обвинила Кремль в том, что он "издевается над дипломатией, нарушает международное право и убивает без разбора"; спецпредставитель Белого дома по Украине Келлогг заявил, что "Россия усиливает эскалацию и не хочет мира"; в различных западных источниках начал озвучиваться тезис, что на Украине у России есть "амбициозные территориальные цели", и до кучи Москва, оказывается "преследует христиан и у себя, и на оккупированных украинских территориях".Одновременно с этим издание Financial Times сообщило, что власти США поставили перед ЕС жесткое условие: если вы полностью прекратите покупать у России нефть и газ, это может повлиять "на готовность США действовать жестче".Господа из БРИКС и его окрестностей — как можно дружить с такими нехорошими товарищами, которые вот-вот развалятся, и вдобавок ради них рисковать своей экономикой? Посмотрите на Бразилию и Индию.После таких вбросов ожидалось, что на встрече БРИКС будут эмоционально озвучены какие-то конкретные планы, под которые можно срочно придумать свои хитрые контрмеры.Но жизнь полна разочарований, и встреча была проведена в закрытом формате — даже без финального коммюнике. Главы государств — членов БРИКС сухо призвали "совместно отстаивать многополярность и многостороннюю систему мировой торговли", "придерживаться принципов открытости и взаимовыгодного сотрудничества" и заявили "о необходимости перехода к более справедливому международному порядку".На сайте Кремля — одна строчка: "Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".По мнению экспертов, на дистанционной встрече БРИКС была проведена оперативная сверка часов и достигнута договоренность о немедленном стратегическом переходе от "клуба по глобальным интересам" к взаимообязывающей политике, где экономическая атака на одного члена объединения приравнивается к атаке на всех. Ситуация очевидна: коллективный Запад прямо и точечно давит поодиночке на конкретные страны БРИКС, и необходимость скоординированных ответных действий более чем назрела.Совершенно неслучайно инициатором внеочередного саммита стала Бразилия, против которой США 30 июля этого года ввели 50-процентные пошлины. Формально — за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов", реально — в наказание за поддержку планов стран БРИКС по отказу от доллара во взаимной торговле.В этой связи совсем другими красками заиграло заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что "чем ближе сотрудничество в рамках БРИКС, тем увереннее будем реагировать на внешние риски и вызовы, тем больше у нас будет решений и тем более значимыми будут результаты". Другими словами — мы в одной лодке и пути назад больше нет.Отсутствие же финального общего коммюнике саммита объясняется тем, что все было уже сказано и озвучено до этого и добавить тут просто нечего.Вчера на встрече в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "любая акция встречает противодействие, и нет никаких запретов, которые нельзя было обойти, а запреты в данном случае в подавляющем большинстве нелегитимны". Но главное — возврата к прежнему формату сотрудничества не будет: "Если наши западные коллеги захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом, уже быть не может. &lt;…&gt; Жизнь их научит".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "все санкции, которые были введены против России за почти четыре года, оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на Москву", но "никакие санкции не смогут заставить Россию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент". Если в политико-дипломатических методах мы "не видим взаимности" — "мы продолжаем СВО".По сути, на фоне резко усилившегося давления на нас и наших партнеров Россия от себя и остальных говорит совершенно конкретно: давление совершенно бесполезно, мы готовы разговаривать и договариваться, но если не хотите — боевые действия продолжатся и результат будет для вас только хуже. Других вариантов нет и не будет.Если же у кого-то остаются иллюзии того, что можно к политико-экономическому давлению на отдельные страны БРИКС добавить и прямое военное вмешательство, то тут уже все сказал президент России Владимир Путин, комментируя планы "коалиции желающих" ввести свои контингенты на Украину: "войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии".Западных деятелей, которые утверждали, что ШОС никогда не выйдет из "задворок Азии", и которые после Тяньзиня теперь бьются в падучей, в случае БРИКС ждет еще больше удивительных и болезненных открытий.Главное — не потерять отвисшую челюсть.
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум

Кирилл Стрельников
Получив тяжелейший удар в лице исторического саммита ШОС в Китае, коллективный Запад решил качественно подготовиться к внеочередному саммиту БРИКС, который состоялся вчера в дистанционном формате.
Убеждая себя в том, что бунт на мировом корабле — дело временное и можно быстро всех загнать обратно под койки санкциями, пошлинами и угрозами, бывшие гегемоны пошли по накатанной дорожке, пугая членов БРИКС и вообще всех несогласных тотальной экономической войной.
Главным объектом информационного прессинга предсказуемо стала Россия: глава Минфина США прямым текстом озвучил, что стоит задача вызвать новыми санкциями "коллапс российской экономики"; глава Еврокомиссии дер Ляйен обвинила Кремль в том, что он "издевается над дипломатией, нарушает международное право и убивает без разбора"; спецпредставитель Белого дома по Украине Келлогг заявил, что "Россия усиливает эскалацию и не хочет мира"; в различных западных источниках начал озвучиваться тезис, что на Украине у России есть "амбициозные территориальные цели", и до кучи Москва, оказывается "преследует христиан и у себя, и на оккупированных украинских территориях".
Одновременно с этим издание Financial Times сообщило, что власти США поставили перед ЕС жесткое условие: если вы полностью прекратите покупать у России нефть и газ, это может повлиять "на готовность США действовать жестче".
Господа из БРИКС и его окрестностей — как можно дружить с такими нехорошими товарищами, которые вот-вот развалятся, и вдобавок ради них рисковать своей экономикой? Посмотрите на Бразилию и Индию.
После таких вбросов ожидалось, что на встрече БРИКС будут эмоционально озвучены какие-то конкретные планы, под которые можно срочно придумать свои хитрые контрмеры.
Но жизнь полна разочарований, и встреча была проведена в закрытом формате — даже без финального коммюнике. Главы государств — членов БРИКС сухо призвали "совместно отстаивать многополярность и многостороннюю систему мировой торговли", "придерживаться принципов открытости и взаимовыгодного сотрудничества" и заявили "о необходимости перехода к более справедливому международному порядку".
На сайте Кремля — одна строчка: "Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".
По мнению экспертов, на дистанционной встрече БРИКС была проведена оперативная сверка часов и достигнута договоренность о немедленном стратегическом переходе от "клуба по глобальным интересам" к взаимообязывающей политике, где экономическая атака на одного члена объединения приравнивается к атаке на всех. Ситуация очевидна: коллективный Запад прямо и точечно давит поодиночке на конкретные страны БРИКС, и необходимость скоординированных ответных действий более чем назрела.
Совершенно неслучайно инициатором внеочередного саммита стала Бразилия, против которой США 30 июля этого года ввели 50-процентные пошлины. Формально — за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов", реально — в наказание за поддержку планов стран БРИКС по отказу от доллара во взаимной торговле.
В этой связи совсем другими красками заиграло заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что "чем ближе сотрудничество в рамках БРИКС, тем увереннее будем реагировать на внешние риски и вызовы, тем больше у нас будет решений и тем более значимыми будут результаты". Другими словами — мы в одной лодке и пути назад больше нет.
Отсутствие же финального общего коммюнике саммита объясняется тем, что все было уже сказано и озвучено до этого и добавить тут просто нечего.
Вчера на встрече в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "любая акция встречает противодействие, и нет никаких запретов, которые нельзя было обойти, а запреты в данном случае в подавляющем большинстве нелегитимны". Но главное — возврата к прежнему формату сотрудничества не будет: "Если наши западные коллеги захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом, уже быть не может. <…> Жизнь их научит".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "все санкции, которые были введены против России за почти четыре года, оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на Москву", но "никакие санкции не смогут заставить Россию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент". Если в политико-дипломатических методах мы "не видим взаимности" — "мы продолжаем СВО".
По сути, на фоне резко усилившегося давления на нас и наших партнеров Россия от себя и остальных говорит совершенно конкретно: давление совершенно бесполезно, мы готовы разговаривать и договариваться, но если не хотите — боевые действия продолжатся и результат будет для вас только хуже. Других вариантов нет и не будет.
Если же у кого-то остаются иллюзии того, что можно к политико-экономическому давлению на отдельные страны БРИКС добавить и прямое военное вмешательство, то тут уже все сказал президент России Владимир Путин, комментируя планы "коалиции желающих" ввести свои контингенты на Украину: "войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии".
Западных деятелей, которые утверждали, что ШОС никогда не выйдет из "задворок Азии", и которые после Тяньзиня теперь бьются в падучей, в случае БРИКС ждет еще больше удивительных и болезненных открытий.

Главное — не потерять отвисшую челюсть.
