В Улан-Удэ трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов
15:00 09.09.2025 (обновлено: 15:25 09.09.2025)
В Улан-Удэ трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов
происшествия
россия
улан-удэ
республика бурятия
УЛАН-УДЭ, 9 сен - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов на площадке в Улан-Удэ, где возводится Национальный музей, рабочие не были закреплены страховочными ремнями, сообщило региональное СУСК РФ. "По предварительным данным, 09 сентября 2025 года около 17 часов на строительном объекте Национального музея Бурятия по улице Набережной трое рабочих, будучи незакрепленными страховочными ремнями, упали с высоты при обрушении строительных лесов, в результате чего скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и более лиц). В настоящее время производится осмотр места происшествия, также будут проведены необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.Как сообщила прокуратура Бурятии, телесные повреждения получил ещё один работник стройки.Национальный музей Бурятии строится в центре Улан-Удэ в рамках реализации мастер-плана развития столицы республики. Его строительство началось в феврале 2024 года. Как сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов, стоимость проекта составляет 3,7 миллиарда рублей, из них 1,7 миллиарда рублей средства из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные средства за счет Минвостокразвития по Дальневосточной концессии. Площадь нового здания музея составит более 15 тысяч квадратных метров. В нем разместятся хранилище, фотолаборатория, реставрационные мастерские, выставочное пространство, галерея, детский центр с летней террасой.
происшествия, россия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramРабота СК РФ на месте гибели рабочих при обрушении строительных лесов на площадке в Улан-Удэ
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/Telegram
Работа СК РФ на месте гибели рабочих при обрушении строительных лесов на площадке в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 9 сен - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов на площадке в Улан-Удэ, где возводится Национальный музей, рабочие не были закреплены страховочными ремнями, сообщило региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 09 сентября 2025 года около 17 часов на строительном объекте Национального музея Бурятия по улице Набережной трое рабочих, будучи незакрепленными страховочными ремнями, упали с высоты при обрушении строительных лесов, в результате чего скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и более лиц). В настоящее время производится осмотр места происшествия, также будут проведены необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Как сообщила прокуратура Бурятии, телесные повреждения получил ещё один работник стройки.
Национальный музей Бурятии строится в центре Улан-Удэ в рамках реализации мастер-плана развития столицы республики. Его строительство началось в феврале 2024 года. Как сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов, стоимость проекта составляет 3,7 миллиарда рублей, из них 1,7 миллиарда рублей средства из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные средства за счет Минвостокразвития по Дальневосточной концессии. Площадь нового здания музея составит более 15 тысяч квадратных метров. В нем разместятся хранилище, фотолаборатория, реставрационные мастерские, выставочное пространство, галерея, детский центр с летней террасой.
