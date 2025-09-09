https://ria.ru/20250909/ukraina-2040765043.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 09.09.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:48:00+03:00

2025-09-09T18:48:00+03:00

2025-09-09T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумы

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области воздушная тревога звучит лишь в Сумском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф