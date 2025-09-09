https://ria.ru/20250909/ukraina-2040765043.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 09.09.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:48:00+03:00
2025-09-09T18:48:00+03:00
2025-09-09T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области воздушная тревога звучит лишь в Сумском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ