СМИ: отца детектива, который вел дело друга Зеленского, раздели перед судом
СМИ: отца детектива, который вел дело друга Зеленского, раздели перед судом - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ: отца детектива, который вел дело друга Зеленского, раздели перед судом
Украинские правоохранители перед заседанием суда раздели догола отца арестованного по обвинению в госизмене и сотрудничестве с РФ детектива Национального... 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители перед заседанием суда раздели догола отца арестованного по обвинению в госизмене и сотрудничестве с РФ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда". Издание при этом ссылается на сестру Руслана Магамедрасулова Марию. "Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его (отца – ред.) в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами... То есть они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат, и он будет морально уничтожен. Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить отца", - приводит издание слова Марии. При этом, как отмечается, заседание суда в тот день позднее перенесли якобы из-за болезни одного из судей. Суд запланирован на 24 сентября. Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей. Как пишет издание, апелляционную жалобу должны были рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят. Срок меры пресечения для детектива истекает 21 сентября, подчеркивает "Украинская правда". В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
СМИ: отца детектива, который вел дело друга Зеленского, раздели перед судом
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители перед заседанием суда раздели догола отца арестованного по обвинению в госизмене и сотрудничестве с РФ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, сообщает издание "Украинская правда".
Издание при этом ссылается на сестру Руслана Магамедрасулова Марию.
"Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его (отца – ред.) в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами... То есть они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат, и он будет морально уничтожен. Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить отца", - приводит издание слова Марии.
При этом, как отмечается, заседание суда в тот день позднее перенесли якобы из-за болезни одного из судей.
Суд запланирован на 24 сентября. Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей. Как пишет издание, апелляционную жалобу должны были рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят.
Срок меры пресечения для детектива истекает 21 сентября, подчеркивает "Украинская правда".
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ
у детективов НАБУ
и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского
- Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ
.