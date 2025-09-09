https://ria.ru/20250909/ukraina-2040735386.html

"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.09.2025

"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Украина не в состоянии противостоять России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не в состоянии противостоять России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

