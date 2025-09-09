Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Украина не в состоянии противостоять России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не в состоянии противостоять России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Риттер: Украина не может противостоять России ни на земле, ни в воздухе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не в состоянии противостоять России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
