"Фильм ужасов": на Западе раскрыли, что угрожает украинским беженцам

"Фильм ужасов": на Западе раскрыли, что угрожает украинским беженцам

"Фильм ужасов": на Западе раскрыли, что угрожает украинским беженцам

Женщины, бежавшие из Украины в Европу и США, сталкиваются с опасностью гибели, пишет украинское издание Telegraf.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Женщины, бежавшие из Украины в Европу и США, сталкиваются с опасностью гибели, пишет украинское издание Telegraf.Издание отмечает, что убийство украинки Ирины Заруцкой в вагоне поезда в Шарлотте, штат Северная Каролина повергло общественность в шок. В тексте уточняется, что западные СМИ скрывали этот случай вплоть до того момента, пока не возник резонанс, когда запись преступления разлетелась в соцсетях."Видеозапись с камеры наблюдения напоминает фильм ужасов", — говорится в материале.В статье подчеркивается, что это далеко не единственный случай, когда украинки, спасаясь от конфликта, становятся жертвами преступников."Убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев", — резюмирует издание.С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

