ОАЭ осудили израильский удар по Дохе

ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осудили удар Израиля по Дохе, говорится в заявлении МИД ОАЭ."Его Высочество шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, самым решительным образом осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на братское государство Катар", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, это "безрассудное нападение представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Катара, серьёзное оскорбление международного права и Устава Организации Объединённых Наций, а также безответственную эскалацию, угрожающую региональной и международной безопасности и стабильности".ОАЭ выразили полную солидарность с Катаром и поддержку всего, что защищает его безопасность и безопасность граждан и жителей.Министр также подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной эскалации, предупредив, что продолжение подобных действий подорвет региональную безопасность и затянет регион на опасный путь, который будет иметь катастрофические последствия для международного мира и безопасности.

