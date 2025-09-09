https://ria.ru/20250909/uchenye-2040805925.html
Ученые "Сириуса" рассказали Путину о разработанном ими препарате от сепсиса
Ученые "Сириуса" рассказали Путину о разработанном ими препарате от сепсиса - РИА Новости, 09.09.2025
Ученые "Сириуса" рассказали Путину о разработанном ими препарате от сепсиса
Молодые ученые "Сириуса" рассказали президенту РФ Владимиру Путину о разработанном ими новом препарате для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:40:00+03:00
2025-09-09T23:40:00+03:00
2025-09-09T23:40:00+03:00
россия
владимир путин
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_788:0:3089:1294_1920x0_80_0_0_904c9f60c1f2602f1a0e209cff6e87c4.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые "Сириуса" рассказали президенту РФ Владимиру Путину о разработанном ими новом препарате для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам, который в ходе исследований на мышах спас их от смерти от сепсиса при заражении опасным патогеном. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Молодые сотрудники и аспиранты в рамках большого гранта Минобрнауки создали препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Вы знаете, это огромная проблема - антибиотикорезистентность. Мы создали препарат, который действительно мышей, зараженных синегнойной палочкой, одним из самых грозных патогенов, спасает от смерти при сепсисе - заражении крови. Сейчас мы ведем переговоры с одной из российских компаний по лицензированию этой разработки", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Второй год подряд Сириус в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории проводит конкурс на привлечение научных команд под руководством ведущих и молодых учёных. Команды под руководством ведущих учёных получают на проведение исследований по 50 миллионов рублей в год в течение трёх лет (с возможностью продления финансирования ещё на два года), а команды под руководством перспективных молодых учёных — по 30 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20250909/putin-2040786285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_895:0:3089:1645_1920x0_80_0_0_ac2b30e13b2ec9ae80924a249fc6f64a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество
Ученые "Сириуса" рассказали Путину о разработанном ими препарате от сепсиса
Путину показали новый препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые "Сириуса" рассказали президенту РФ Владимиру Путину о разработанном ими новом препарате для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам, который в ходе исследований на мышах спас их от смерти от сепсиса при заражении опасным патогеном.
Путин
во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.
"Молодые сотрудники и аспиранты в рамках большого гранта Минобрнауки создали препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Вы знаете, это огромная проблема - антибиотикорезистентность. Мы создали препарат, который действительно мышей, зараженных синегнойной палочкой, одним из самых грозных патогенов, спасает от смерти при сепсисе - заражении крови. Сейчас мы ведем переговоры с одной из российских компаний по лицензированию этой разработки", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов.
Второй год подряд Сириус в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории проводит конкурс на привлечение научных команд под руководством ведущих и молодых учёных. Команды под руководством ведущих учёных получают на проведение исследований по 50 миллионов рублей в год в течение трёх лет (с возможностью продления финансирования ещё на два года), а команды под руководством перспективных молодых учёных — по 30 миллионов рублей в год.