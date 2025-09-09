https://ria.ru/20250909/uchenye-2040805925.html

Ученые "Сириуса" рассказали Путину о разработанном ими препарате от сепсиса

2025-09-09T23:40:00+03:00

россия

владимир путин

общество

здоровье - общество

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые "Сириуса" рассказали президенту РФ Владимиру Путину о разработанном ими новом препарате для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам, который в ходе исследований на мышах спас их от смерти от сепсиса при заражении опасным патогеном. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Молодые сотрудники и аспиранты в рамках большого гранта Минобрнауки создали препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Вы знаете, это огромная проблема - антибиотикорезистентность. Мы создали препарат, который действительно мышей, зараженных синегнойной палочкой, одним из самых грозных патогенов, спасает от смерти при сепсисе - заражении крови. Сейчас мы ведем переговоры с одной из российских компаний по лицензированию этой разработки", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Второй год подряд Сириус в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории проводит конкурс на привлечение научных команд под руководством ведущих и молодых учёных. Команды под руководством ведущих учёных получают на проведение исследований по 50 миллионов рублей в год в течение трёх лет (с возможностью продления финансирования ещё на два года), а команды под руководством перспективных молодых учёных — по 30 миллионов рублей в год.

