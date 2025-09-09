https://ria.ru/20250909/turtsiya-2040678486.html

Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов

СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с протестами в мегаполисе, рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления, заявили РИА Новости в ГК. "Каких-либо обращений от российских граждан в связи с протестами в Генеральное консульство не поступало", - сообщили в генконсульстве. "Соотечественникам, находящимся в городе, рекомендуем соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на "горячую линию" генконсульства: +90 530 941 03 68", - сообщили в ГК. Протестные акции связаны с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях. Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.

Ольга Фомченкова

