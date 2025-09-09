Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/turtsiya-2040678486.html
Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов
Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов - РИА Новости, 09.09.2025
Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов
Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с протестами в мегаполисе, рекомендует соотечественникам избегать мест массового... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:30:00+03:00
2025-09-09T14:30:00+03:00
в мире
стамбул
россия
новости - туризм
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040662826_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a3266c76f26766c44efb17c4f819680c.jpg
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с протестами в мегаполисе, рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления, заявили РИА Новости в ГК. "Каких-либо обращений от российских граждан в связи с протестами в Генеральное консульство не поступало", - сообщили в генконсульстве. "Соотечественникам, находящимся в городе, рекомендуем соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на "горячую линию" генконсульства: +90 530 941 03 68", - сообщили в ГК. Протестные акции связаны с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях. Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.
https://ria.ru/20250908/erdogan-2040545227.html
стамбул
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040662826_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_8c6348a27210c2e0f54dfbd9fa3ff6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, новости - туризм, турция
В мире, Стамбул, Россия, Новости - Туризм, Турция
Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов

Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoСторонники Народно-республиканской партии возле штаб-квартиры партии в Стамбуле, Турция
Сторонники Народно-республиканской партии возле штаб-квартиры партии в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Сторонники Народно-республиканской партии возле штаб-квартиры партии в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с протестами в мегаполисе, рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления, заявили РИА Новости в ГК.
"Каких-либо обращений от российских граждан в связи с протестами в Генеральное консульство не поступало", - сообщили в генконсульстве.
«
"Соотечественникам, находящимся в городе, рекомендуем соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на "горячую линию" генконсульства: +90 530 941 03 68", - сообщили в ГК.
Протестные акции связаны с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.
Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц"
8 сентября, 21:12
 
В миреСтамбулРоссияНовости - ТуризмТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала