Генконсульство в Стамбуле выпустило рекомендации россиянам из-за протестов
Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Стамбуле
Сторонники Народно-республиканской партии возле штаб-квартиры партии в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сторонники Народно-республиканской партии возле штаб-квартиры партии в Стамбуле, Турция
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с протестами в мегаполисе, рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления, заявили РИА Новости в ГК.
"Каких-либо обращений от российских граждан в связи с протестами в Генеральное консульство не поступало", - сообщили в генконсульстве.
"Соотечественникам, находящимся в городе, рекомендуем соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на "горячую линию" генконсульства: +90 530 941 03 68", - сообщили в ГК.
Протестные акции связаны с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.
Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.
