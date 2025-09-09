Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
16:20 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
ЦАХАЛ нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.&quot;Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС&quot;, — указано в Telegram-канале армии.Как передал 12-й канал израильского ТВ, ЦАХАЛ нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре. Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения — Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь, Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили.По информации газеты Israel Hayom, Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе.В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров.&quot;Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа&quot;, — сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. Там осудили удары по жилым зданиям, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, подчеркнув, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. &quot;Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета&quot;, — отметили в ведомстве.В министерстве назвали атаку преступной и трусливой, отметив, что она нарушает международное законодательство.
Дым на месте взрыва в Дохе. 9 сентября 2025
Дым на месте взрыва в Дохе. 9 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Ali Altunkaya
Дым на месте взрыва в Дохе. 9 сентября 2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
"Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", — указано в Telegram-канале армии.

Как передал 12-й канал израильского ТВ, ЦАХАЛ нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре.
Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения — Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь, Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили.
По информации газеты Israel Hayom, Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе.
В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров.
"Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", — сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения.

МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. Там осудили удары по жилым зданиям, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, подчеркнув, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов.
"Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", — отметили в ведомстве.

В министерстве назвали атаку преступной и трусливой, отметив, что она нарушает международное законодательство.
Израиль ХАМАС В мире Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
