ЦАХАЛ нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
2025-09-09T16:20:00+03:00
2025-09-09T16:20:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
израиль
хамас
в мире
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС."Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", — указано в Telegram-канале армии.Как передал 12-й канал израильского ТВ, ЦАХАЛ нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре. Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения — Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь, Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили.По информации газеты Israel Hayom, Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе.В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров."Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", — сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. Там осудили удары по жилым зданиям, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, подчеркнув, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. "Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", — отметили в ведомстве.В министерстве назвали атаку преступной и трусливой, отметив, что она нарушает международное законодательство.
израиль, хамас, в мире, удар израиля по делегации хамас в дохе
Израиль, ХАМАС, В мире, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
