В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.Позднее для Усманского, Добринского и Грязинского муниципальных районов области объявили угрозу атаки БПЛА."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Усманского МР (муниципального района - ред.), Добринского МР и Грязинского МР", - сообщил главк МЧС.Позже опасность атаки БПЛА объявили в Долгоруковском, Задонском, Тербунском, Хлевенском муниципальных районах и Воловском муниципальном округе.

