В Курской области объявили беспилотную опасность
В Курской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.09.2025
В Курской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщает региональный оперштаб.
