В Белом доме опровергли заявления о причастности Трампа к подарку Эпштейну
02:34 09.09.2025 (обновлено: 02:49 09.09.2025)
В Белом доме опровергли заявления о причастности Трампа к подарку Эпштейну
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла причастность президента США Дональда Трампа к непристойному рисунку, якобы подаренному обвиняемому в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейну. В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США. Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ рисунка. Автор материала, в частности, указал, что Трамп подписывал схожей подписью ряд писем, похожий черный маркер якобы использовался им в других рисунках, а обращение к самому себе в третьем лице и отдельные слова также присущи действующему главе государства. "Последняя статья, опубликованная в Wall Street Journal, доказывает, что вся эта история с "поздравительной открыткой" является ложью. Как я уже говорила, совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее", - написала Левитт в социальной сети Х. Она добавила, что юридическая команда главы Белого дома продолжит активно вести судебное разбирательство по этому делу. Левитт отметила, что автор статьи в Wall Street Journal проделал "топорную работу" и обратился в Белый дом за комментарием в ту минуту, когда происходила публикация, не дав администрации времени на ответ. "Это фейковая новость, призванная закрепить демократический обман об Эпштейне!" - заключила пресс-секретарь. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гислейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Трамп в ответ подал на газету в суд за клевету. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла причастность президента США Дональда Трампа к непристойному рисунку, якобы подаренному обвиняемому в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейну.
В понедельник демократы в конгрессе США заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком Эпштейну от Трампа. Речь идет о поздравительной открытке, на которой изображены очертания обнаженной женской фигуры, внизу присутствует подпись якобы президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ рисунка. Автор материала, в частности, указал, что Трамп подписывал схожей подписью ряд писем, похожий черный маркер якобы использовался им в других рисунках, а обращение к самому себе в третьем лице и отдельные слова также присущи действующему главе государства.
"Последняя статья, опубликованная в Wall Street Journal, доказывает, что вся эта история с "поздравительной открыткой" является ложью. Как я уже говорила, совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее", - написала Левитт в социальной сети Х.
Она добавила, что юридическая команда главы Белого дома продолжит активно вести судебное разбирательство по этому делу.
Левитт отметила, что автор статьи в Wall Street Journal проделал "топорную работу" и обратился в Белый дом за комментарием в ту минуту, когда происходила публикация, не дав администрации времени на ответ. "Это фейковая новость, призванная закрепить демократический обман об Эпштейне!" - заключила пресс-секретарь.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гислейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Трамп в ответ подал на газету в суд за клевету.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
