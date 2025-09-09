https://ria.ru/20250909/tiara-2040715762.html

Русский шедевр в короне Британии: история Владимирской тиары

Русский шедевр в короне Британии: история Владимирской тиары

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Она прошла путь от роскошных залов императорских дворцов Петербурга до британской королевской сокровищницы. Как же ювелирное чудо, созданное для великой княгини, оказалось у королевы Елизаветы II? Невероятная история Владимирской тиары.Роскошный заказВ 1874 году великий князь Владимир Александрович, сын императора Александра II и дядя будущего царя Николая II, решил преподнести своей невесте, принцессе Марии Мекленбург-Шверинской, роскошный подарок. Он заказал у ювелирной фирмы "Болин" уникальную тиару, стоимость которой составила 48 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная.Украшение стало настоящим шедевром. Основу составляли пятнадцать крупных бриллиантовых овалов, соединенных гирляндами из жемчуга и мелких камней. Главное новшество конструкции заключалось в подвижных шарнирах, благодаря которым тиара идеально "садилась" на голову, подстраиваясь под любую прическу.Мария Павловна, впоследствии одна из самых влиятельных женщин двора Романовых, носила ее на балах и официальных приемах.Февральская, а затем Октябрьская революции разрушили привычный уклад жизни. Осенью 1917-го вдовствующая великая княгиня Мария Павловна оказалась в Кисловодске, а ее дворец в Петрограде был захвачен. Там остались все семейные драгоценности, включая знаменитую тиару.Казалось, что судьба уникальных ювелирных изделий предрешена: новые власти массово распродавали царские ценности. Но именно здесь в историю вмешался неожиданный герой.Рискованный шаг дипломатаБританский дипломат и антиквар Альберт Стопфорд, близкий друг семьи Романовых, решился на риск. Под видом посыльного он несколько раз проникал в опечатанный Владимирский дворец. Зная тайники княгини, он сумел вынести драгоценности и спрятать их в чемоданах.Любая ошибка могла стоить ему жизни, подобное сочли бы кражей "народного достояния". Но операция удалась. Через дипломатические каналы украшения переправили в Лондон. В эмиграции Мария Павловна снова получила свои реликвии и тем самым спасла их от участи большинства императорских сокровищ.Новая хозяйкаПосле смерти Марии Павловны в 1920 году украшения перешли к ее детям. Единственная дочь, принцесса Елена Владимировна, вскоре столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить семью, она была вынуждена расстаться с частью наследства. Так в 1921 году Владимирская тиара оказалась в руках королевы Марии Текской, супруги Георга V, — за 28 тысяч фунтов стерлингов.Для британской королевы, страстной коллекционерки ювелирных шедевров, это приобретение стало настоящей гордостью.Мария Текская поручила ювелирам переделать тиару так, чтобы можно было снимать жемчужные подвески. Украшение могло меняться в зависимости от наряда и ситуации, что сделало его универсальным и любимым элементом королевского гардероба. Например, можно было носить вообще без камней – такую версию называли "овдовевшей".Тиара Елизаветы IIПосле смерти Марии Текской украшение перешло к ее невестке, а затем к внучке, будущей королеве Елизавете II. Именно благодаря ей Владимирская тиара получила всемирную известность.Елизавета надевала ее множество раз: на государственные приемы, банкеты, официальные портреты. Одним из самых знаменитых вариантов стала комбинация с изумрудными подвесками — эффектное сочетание, подчеркивающее холодный блеск бриллиантов. В другой раз королева появлялась с жемчужинами, напоминая о традиции императорских балов.Фотографии Елизаветы II с Владимирской тиарой обошли весь мир, сделав украшение одним из символов ее долгого правления.

