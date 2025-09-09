Русский шедевр в короне Британии: история Владимирской тиары
© Public domainМария Павловна в тиаре
© Public domain
Мария Павловна в тиаре
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Она прошла путь от роскошных залов императорских дворцов Петербурга до британской королевской сокровищницы. Как же ювелирное чудо, созданное для великой княгини, оказалось у королевы Елизаветы II? Невероятная история Владимирской тиары.
Роскошный заказ
В 1874 году великий князь Владимир Александрович, сын императора Александра II и дядя будущего царя Николая II, решил преподнести своей невесте, принцессе Марии Мекленбург-Шверинской, роскошный подарок. Он заказал у ювелирной фирмы "Болин" уникальную тиару, стоимость которой составила 48 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная.
© Public domainКнязь Владимир Александрович
© Public domain
Князь Владимир Александрович
Украшение стало настоящим шедевром. Основу составляли пятнадцать крупных бриллиантовых овалов, соединенных гирляндами из жемчуга и мелких камней. Главное новшество конструкции заключалось в подвижных шарнирах, благодаря которым тиара идеально "садилась" на голову, подстраиваясь под любую прическу.
Мария Павловна, впоследствии одна из самых влиятельных женщин двора Романовых, носила ее на балах и официальных приемах.
© Public domainПринцесса Мария Мекленбург-Шверинская
© Public domain
Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская
Февральская, а затем Октябрьская революции разрушили привычный уклад жизни. Осенью 1917-го вдовствующая великая княгиня Мария Павловна оказалась в Кисловодске, а ее дворец в Петрограде был захвачен. Там остались все семейные драгоценности, включая знаменитую тиару.
Казалось, что судьба уникальных ювелирных изделий предрешена: новые власти массово распродавали царские ценности. Но именно здесь в историю вмешался неожиданный герой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВеликая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года
Рискованный шаг дипломата
Британский дипломат и антиквар Альберт Стопфорд, близкий друг семьи Романовых, решился на риск. Под видом посыльного он несколько раз проникал в опечатанный Владимирский дворец. Зная тайники княгини, он сумел вынести драгоценности и спрятать их в чемоданах.
Любая ошибка могла стоить ему жизни, подобное сочли бы кражей "народного достояния". Но операция удалась. Через дипломатические каналы украшения переправили в Лондон. В эмиграции Мария Павловна снова получила свои реликвии и тем самым спасла их от участи большинства императорских сокровищ.
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Владимирский дворец, Дворцовая набережная, 26Владимирский дворец на Дворцовой набережной
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Владимирский дворец, Дворцовая набережная, 26
Владимирский дворец на Дворцовой набережной
Новая хозяйка
После смерти Марии Павловны в 1920 году украшения перешли к ее детям. Единственная дочь, принцесса Елена Владимировна, вскоре столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить семью, она была вынуждена расстаться с частью наследства. Так в 1921 году Владимирская тиара оказалась в руках королевы Марии Текской, супруги Георга V, — за 28 тысяч фунтов стерлингов.
© Getty Images / Fox PhotosКоролева Мария Текская и король Георг V
© Getty Images / Fox Photos
Королева Мария Текская и король Георг V
Для британской королевы, страстной коллекционерки ювелирных шедевров, это приобретение стало настоящей гордостью.
Мария Текская поручила ювелирам переделать тиару так, чтобы можно было снимать жемчужные подвески. Украшение могло меняться в зависимости от наряда и ситуации, что сделало его универсальным и любимым элементом королевского гардероба. Например, можно было носить вообще без камней – такую версию называли "овдовевшей".
© Getty Images / Culture ClubМария Текская
© Getty Images / Culture Club
Мария Текская
Тиара Елизаветы II
После смерти Марии Текской украшение перешло к ее невестке, а затем к внучке, будущей королеве Елизавете II. Именно благодаря ей Владимирская тиара получила всемирную известность.
Елизавета надевала ее множество раз: на государственные приемы, банкеты, официальные портреты. Одним из самых знаменитых вариантов стала комбинация с изумрудными подвесками — эффектное сочетание, подчеркивающее холодный блеск бриллиантов. В другой раз королева появлялась с жемчужинами, напоминая о традиции императорских балов.
© Getty Images / Sean GallupЕлизавета II
© Getty Images / Sean Gallup
Елизавета II
Фотографии Елизаветы II с Владимирской тиарой обошли весь мир, сделав украшение одним из символов ее долгого правления.