19:59 09.09.2025
Русский шедевр в короне Британии: история Владимирской тиары
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Она прошла путь от роскошных залов императорских дворцов Петербурга до британской королевской сокровищницы. Как же ювелирное чудо, созданное для великой княгини, оказалось у королевы Елизаветы II? Невероятная история Владимирской тиары.Роскошный заказВ 1874 году великий князь Владимир Александрович, сын императора Александра II и дядя будущего царя Николая II, решил преподнести своей невесте, принцессе Марии Мекленбург-Шверинской, роскошный подарок. Он заказал у ювелирной фирмы "Болин" уникальную тиару, стоимость которой составила 48 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная.Украшение стало настоящим шедевром. Основу составляли пятнадцать крупных бриллиантовых овалов, соединенных гирляндами из жемчуга и мелких камней. Главное новшество конструкции заключалось в подвижных шарнирах, благодаря которым тиара идеально "садилась" на голову, подстраиваясь под любую прическу.Мария Павловна, впоследствии одна из самых влиятельных женщин двора Романовых, носила ее на балах и официальных приемах.Февральская, а затем Октябрьская революции разрушили привычный уклад жизни. Осенью 1917-го вдовствующая великая княгиня Мария Павловна оказалась в Кисловодске, а ее дворец в Петрограде был захвачен. Там остались все семейные драгоценности, включая знаменитую тиару.Казалось, что судьба уникальных ювелирных изделий предрешена: новые власти массово распродавали царские ценности. Но именно здесь в историю вмешался неожиданный герой.Рискованный шаг дипломатаБританский дипломат и антиквар Альберт Стопфорд, близкий друг семьи Романовых, решился на риск. Под видом посыльного он несколько раз проникал в опечатанный Владимирский дворец. Зная тайники княгини, он сумел вынести драгоценности и спрятать их в чемоданах.Любая ошибка могла стоить ему жизни, подобное сочли бы кражей "народного достояния". Но операция удалась. Через дипломатические каналы украшения переправили в Лондон. В эмиграции Мария Павловна снова получила свои реликвии и тем самым спасла их от участи большинства императорских сокровищ.Новая хозяйкаПосле смерти Марии Павловны в 1920 году украшения перешли к ее детям. Единственная дочь, принцесса Елена Владимировна, вскоре столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить семью, она была вынуждена расстаться с частью наследства. Так в 1921 году Владимирская тиара оказалась в руках королевы Марии Текской, супруги Георга V, — за 28 тысяч фунтов стерлингов.Для британской королевы, страстной коллекционерки ювелирных шедевров, это приобретение стало настоящей гордостью.Мария Текская поручила ювелирам переделать тиару так, чтобы можно было снимать жемчужные подвески. Украшение могло меняться в зависимости от наряда и ситуации, что сделало его универсальным и любимым элементом королевского гардероба. Например, можно было носить вообще без камней – такую версию называли "овдовевшей".Тиара Елизаветы IIПосле смерти Марии Текской украшение перешло к ее невестке, а затем к внучке, будущей королеве Елизавете II. Именно благодаря ей Владимирская тиара получила всемирную известность.Елизавета надевала ее множество раз: на государственные приемы, банкеты, официальные портреты. Одним из самых знаменитых вариантов стала комбинация с изумрудными подвесками — эффектное сочетание, подчеркивающее холодный блеск бриллиантов. В другой раз королева появлялась с жемчужинами, напоминая о традиции императорских балов.Фотографии Елизаветы II с Владимирской тиарой обошли весь мир, сделав украшение одним из символов ее долгого правления.
Русский шедевр в короне Британии: история Владимирской тиары

Мария Павловна в тиаре
Мария Павловна в тиаре
© Public domain
Мария Павловна в тиаре
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Она прошла путь от роскошных залов императорских дворцов Петербурга до британской королевской сокровищницы. Как же ювелирное чудо, созданное для великой княгини, оказалось у королевы Елизаветы II? Невероятная история Владимирской тиары.

Роскошный заказ

В 1874 году великий князь Владимир Александрович, сын императора Александра II и дядя будущего царя Николая II, решил преподнести своей невесте, принцессе Марии Мекленбург-Шверинской, роскошный подарок. Он заказал у ювелирной фирмы "Болин" уникальную тиару, стоимость которой составила 48 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная.
Князь Владимир Александрович
Князь Владимир Александрович
© Public domain
Князь Владимир Александрович
Украшение стало настоящим шедевром. Основу составляли пятнадцать крупных бриллиантовых овалов, соединенных гирляндами из жемчуга и мелких камней. Главное новшество конструкции заключалось в подвижных шарнирах, благодаря которым тиара идеально "садилась" на голову, подстраиваясь под любую прическу.
Мария Павловна, впоследствии одна из самых влиятельных женщин двора Романовых, носила ее на балах и официальных приемах.
Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская
Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская
© Public domain
Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская
Февральская, а затем Октябрьская революции разрушили привычный уклад жизни. Осенью 1917-го вдовствующая великая княгиня Мария Павловна оказалась в Кисловодске, а ее дворец в Петрограде был захвачен. Там остались все семейные драгоценности, включая знаменитую тиару.
Казалось, что судьба уникальных ювелирных изделий предрешена: новые власти массово распродавали царские ценности. Но именно здесь в историю вмешался неожиданный герой.
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года

Рискованный шаг дипломата

Британский дипломат и антиквар Альберт Стопфорд, близкий друг семьи Романовых, решился на риск. Под видом посыльного он несколько раз проникал в опечатанный Владимирский дворец. Зная тайники княгини, он сумел вынести драгоценности и спрятать их в чемоданах.
Любая ошибка могла стоить ему жизни, подобное сочли бы кражей "народного достояния". Но операция удалась. Через дипломатические каналы украшения переправили в Лондон. В эмиграции Мария Павловна снова получила свои реликвии и тем самым спасла их от участи большинства императорских сокровищ.
Владимирский дворец на Дворцовой набережной
Владимирский дворец на Дворцовой набережной
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Владимирский дворец, Дворцовая набережная, 26
Владимирский дворец на Дворцовой набережной

Новая хозяйка

После смерти Марии Павловны в 1920 году украшения перешли к ее детям. Единственная дочь, принцесса Елена Владимировна, вскоре столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить семью, она была вынуждена расстаться с частью наследства. Так в 1921 году Владимирская тиара оказалась в руках королевы Марии Текской, супруги Георга V, — за 28 тысяч фунтов стерлингов.
Королева Мария Текская и король Георг V
Королева Мария Текская и король Георг V
© Getty Images / Fox Photos
Королева Мария Текская и король Георг V
Для британской королевы, страстной коллекционерки ювелирных шедевров, это приобретение стало настоящей гордостью.
Мария Текская поручила ювелирам переделать тиару так, чтобы можно было снимать жемчужные подвески. Украшение могло меняться в зависимости от наряда и ситуации, что сделало его универсальным и любимым элементом королевского гардероба. Например, можно было носить вообще без камней – такую версию называли "овдовевшей".
Мария Текская
Мария Текская
© Getty Images / Culture Club
Мария Текская

Тиара Елизаветы II

После смерти Марии Текской украшение перешло к ее невестке, а затем к внучке, будущей королеве Елизавете II. Именно благодаря ей Владимирская тиара получила всемирную известность.
Елизавета надевала ее множество раз: на государственные приемы, банкеты, официальные портреты. Одним из самых знаменитых вариантов стала комбинация с изумрудными подвесками — эффектное сочетание, подчеркивающее холодный блеск бриллиантов. В другой раз королева появлялась с жемчужинами, напоминая о традиции императорских балов.
Елизавета II
Елизавета II
© Getty Images / Sean Gallup
Елизавета II
Фотографии Елизаветы II с Владимирской тиарой обошли весь мир, сделав украшение одним из символов ее долгого правления.
 
 
 
