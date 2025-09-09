Рейтинг@Mail.ru
Почему сокровища тамплиеров ищут в России - РИА Новости, 09.09.2025
19:35 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/tampliery-2040687269.html
Почему сокровища тамплиеров ищут в России
Почему сокровища тамплиеров ищут в России - РИА Новости, 09.09.2025
Почему сокровища тамплиеров ищут в России
Орден тамплиеров, самая известная рыцарская организация Средневековья, окутана множеством легенд и тайн. Одна из самых интригующих — судьба их несметных... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:35:00+03:00
2025-09-09T19:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040738117_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_2e2ad95dce4d754b5322f57f237deb87.jpg
Почему сокровища тамплиеров ищут в России

© Getty Images / joecicakСокровища
Сокровища - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / joecicak
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Орден тамплиеров, самая известная рыцарская организация Средневековья, окутана множеством легенд и тайн. Одна из самых интригующих — судьба их несметных богатств, которые так и не были найдены.
Есть версия, что следы пропавших сокровищ могут вести в Россию.

Погибшие в "очищающем" пламени

В марте 1314-го на глазах жителей Парижа на костре сожгли последнего магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Существует легенда о проклятии: уже окутанный клубами дыма рыцарь пообещал королю, советнику и папе римскому, что они переживут его не более чем на год.
© Getty Images / Hulton ArchiveКазнь Жака де Моле
Казнь Жака де Моле - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Hulton Archive
Казнь Жака де Моле
Это событие стало кульминацией разгрома одной из самых загадочных организаций Средневековья.
Многих руководителей тамплиеров казнили "очищающим" пламенем или приговорили к пожизненному заключению. Не последнюю роль в гонениях могло сыграть, по мнению некоторых историков, стремление французского короля завладеть богатствами ордена.
© Public domainКороль Филипп IV и тамплиеры. Миниатюра французской рукописи "Декамерона" Бокаччо
Король Филипп IV и тамплиеры. Миниатюра французской рукописи Декамерона Бокаччо - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Public domain
Король Филипп IV и тамплиеры. Миниатюра французской рукописи "Декамерона" Бокаччо

Американские родники

Сложно даже приблизительно оценить "активы" ордена тамплиеров. Они владели огромными земельными наделами по всей Европе, по меньшей мере 200 тысячами гектаров. Кроме того, рыцари построили сотни храмов, крепостей, замков.
CC BY-SA 3.0 / Castelo de Tomar / Замок Томар — резиденция португальских тамплиеров и их преемников
Замок Томар — резиденция португальских тамплиеров и их преемников - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Castelo de Tomar /
Замок Томар — резиденция португальских тамплиеров и их преемников
Они были настолько богаты, что стали кредиторами многих правящих династий.
Есть даже версия, что тамплиерам удалось освоить серебряные месторождения в Америке, якобы они открыли Новый Свет задолго до Христофора Колумба. Правда, убедительных доказательств нет.
© Getty Images / Hulton ArchiveХристофор Колумб открывает Америку
Христофор Колумб открывает Америку - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Hulton Archive
Христофор Колумб открывает Америку
Тем не менее, когда французская корона захотела завладеть сокровищами, казна ордена оказалась пуста. Ее поиски идут уже несколько столетий.

Российский след

Существует гипотеза, согласно которой часть тамплиеров укрылась в Московском княжестве. А сокровища прихватили с собой: в одну из ночей перед волной арестов драгоценности вывезли из Парижа в порт Ла-Рошель, там их погрузили на 18 галер, отбывших в "неизвестном направлении".
Кроме того, есть версия, что в 1307-м князь Московский Юрий Данилович был в Новгороде и вместе с местным архиепископом встретил "заморских пилигримов", прибывших на 18 набойных насадах.
© Public domainЖенитьба Юрия Даниловича. Из "Царственного летописца"
Женитьба Юрия Даниловича. Из Царственного летописца - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Public domain
Женитьба Юрия Даниловича. Из "Царственного летописца"
А те привезли "несметное многое множество золотой казны, жемчуга и камения драгоценные". Именно с 1307 по 1340 год наблюдается стремительное возвышение Москвы.

Местность в Подмосковье

Также есть версия, что с 1305 по 1314 год в Москву массово приезжали служилые люди — из Орды, из Литвы и "от немец". Возможно, последние и были как раз тамплиерами.
В качестве аргументов сторонники этой версии предлагают обратиться к топонимам. Например, местность Шатур, где потом появится город Шатура, созвучна с французским "шато" (chateau) — "замок, имение". Во Франции во времена тамплиеров уже существовал город с похожим названием — Шатору.
© Public domainСожжение двух тамплиеров. Миниатюра из "Хроник Сен-Дени". Кон. XIV века
Сожжение двух тамплиеров. Миниатюра из Хроник Сен-Дени. Кон. XIV века - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Public domain
Сожжение двух тамплиеров. Миниатюра из "Хроник Сен-Дени". Кон. XIV века
Однако профессиональные историки смотрят на эту версию со скепсисом. Как минимум потому, что топоним Шатура — скорее всего финно-угорский.
Кроме того, летописи не подтверждают ни информацию о "пилигримах на 18 кораблях", ни массовое переселение "немцев" в Москву начала XIV века.
Есть еще один аргумент: тамплиерам было бы логичнее бежать в более близкие (как географически, так и религиозно) Португалию или Шотландию. Нет смысла отправляться в долгое плавание до Новгорода, когда за ними охотились во многих уголках Европы.
Поэтому сложно сказать, где находятся сокровища тамплиеров. Да и вообще, были ли они на самом деле.
© Getty Images / mikkelwilliamТамплиеры
Тамплиеры - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / mikkelwilliam
Тамплиеры
 
 
 
