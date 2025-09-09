https://ria.ru/20250909/tampliery-2040687269.html

Почему сокровища тамплиеров ищут в России

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Орден тамплиеров, самая известная рыцарская организация Средневековья, окутана множеством легенд и тайн. Одна из самых интригующих — судьба их несметных богатств, которые так и не были найдены.Есть версия, что следы пропавших сокровищ могут вести в Россию.Погибшие в "очищающем" пламениВ марте 1314-го на глазах жителей Парижа на костре сожгли последнего магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Существует легенда о проклятии: уже окутанный клубами дыма рыцарь пообещал королю, советнику и папе римскому, что они переживут его не более чем на год.Это событие стало кульминацией разгрома одной из самых загадочных организаций Средневековья.Многих руководителей тамплиеров казнили "очищающим" пламенем или приговорили к пожизненному заключению. Не последнюю роль в гонениях могло сыграть, по мнению некоторых историков, стремление французского короля завладеть богатствами ордена.Американские родникиСложно даже приблизительно оценить "активы" ордена тамплиеров. Они владели огромными земельными наделами по всей Европе, по меньшей мере 200 тысячами гектаров. Кроме того, рыцари построили сотни храмов, крепостей, замков.Они были настолько богаты, что стали кредиторами многих правящих династий.Есть даже версия, что тамплиерам удалось освоить серебряные месторождения в Америке, якобы они открыли Новый Свет задолго до Христофора Колумба. Правда, убедительных доказательств нет.Тем не менее, когда французская корона захотела завладеть сокровищами, казна ордена оказалась пуста. Ее поиски идут уже несколько столетий.Российский следСуществует гипотеза, согласно которой часть тамплиеров укрылась в Московском княжестве. А сокровища прихватили с собой: в одну из ночей перед волной арестов драгоценности вывезли из Парижа в порт Ла-Рошель, там их погрузили на 18 галер, отбывших в "неизвестном направлении".Кроме того, есть версия, что в 1307-м князь Московский Юрий Данилович был в Новгороде и вместе с местным архиепископом встретил "заморских пилигримов", прибывших на 18 набойных насадах.А те привезли "несметное многое множество золотой казны, жемчуга и камения драгоценные". Именно с 1307 по 1340 год наблюдается стремительное возвышение Москвы.Местность в ПодмосковьеТакже есть версия, что с 1305 по 1314 год в Москву массово приезжали служилые люди — из Орды, из Литвы и "от немец". Возможно, последние и были как раз тамплиерами.В качестве аргументов сторонники этой версии предлагают обратиться к топонимам. Например, местность Шатур, где потом появится город Шатура, созвучна с французским "шато" (chateau) — "замок, имение". Во Франции во времена тамплиеров уже существовал город с похожим названием — Шатору.Однако профессиональные историки смотрят на эту версию со скепсисом. Как минимум потому, что топоним Шатура — скорее всего финно-угорский.Кроме того, летописи не подтверждают ни информацию о "пилигримах на 18 кораблях", ни массовое переселение "немцев" в Москву начала XIV века.Есть еще один аргумент: тамплиерам было бы логичнее бежать в более близкие (как географически, так и религиозно) Португалию или Шотландию. Нет смысла отправляться в долгое плавание до Новгорода, когда за ними охотились во многих уголках Европы.Поэтому сложно сказать, где находятся сокровища тамплиеров. Да и вообще, были ли они на самом деле.

