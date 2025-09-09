Российский дрон уничтожил машину с новой радиосвязью для ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили грузовик ВСУ с новейшей американской радиостанцией
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Российский дрон уничтожил в Константиновке машину, перевозившую для ВСУ новейшие американские радиостанции AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставка шла из Великобритании, сообщили в пресс-центре "Южной" группировки войск.
"Расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск сорвал поставку новых радиостанций в подразделении 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ, уничтожив пикап противника, перевозивший оборудование связи AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставленное из Великобритании", - сообщили в пресс-центре группировки.
Рации AN/PRC-163 эксплуатируются с 2018 года армиями США, Канады и Великобритании. Сертифицированы Агентством национальной безопасности (АНБ) для передачи совершенно секретной информации с соответствующим ключом шифрования.
В пресс-центре "Южной" сообщили, что разведкой 3-го армейского корпуса (АК) были вскрыты планы противника по дооснащению подразделений 5 бригады ВСУ радиостанциями формата SDR. Они более защищены от средств радиоэлектронной разведки 3-го АК. Поставка раций позволила бы командованию 5 бригады ВСУ осуществлять скрытное управление своими подразделениями и повысить эффективность обороны Константиновки. Однако действия разведчиков и расчетов FPV-дронов ВС РФ сорвали поставку новых радиостанций.
"К планируемой дате поставки средств связи была организована воздушная засада FPV-дронов, которая завершилась успешным поражением автомобильного транспорта, перевозившего радиостанции AN/PRC-163", - сообщили в пресс-центре.
Ранее РИА Новости сообщали, что российские войска блокировали передвижение ВСУ в Константиновке.
Константиновка — город на севере Донецкой Народной Республики в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
