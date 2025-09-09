https://ria.ru/20250909/svo-2040675420.html

Российский дрон уничтожил машину с новой радиосвязью для ВСУ в ДНР

Российский дрон уничтожил машину с новой радиосвязью для ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.09.2025

Российский дрон уничтожил машину с новой радиосвязью для ВСУ в ДНР

Российский дрон уничтожил в Константиновке машину, перевозившую для ВСУ новейшие американские радиостанции AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставка шла из... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:22:00+03:00

2025-09-09T14:22:00+03:00

2025-09-09T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Российский дрон уничтожил в Константиновке машину, перевозившую для ВСУ новейшие американские радиостанции AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставка шла из Великобритании, сообщили в пресс-центре "Южной" группировки войск. "Расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск сорвал поставку новых радиостанций в подразделении 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ, уничтожив пикап противника, перевозивший оборудование связи AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставленное из Великобритании", - сообщили в пресс-центре группировки. Рации AN/PRC-163 эксплуатируются с 2018 года армиями США, Канады и Великобритании. Сертифицированы Агентством национальной безопасности (АНБ) для передачи совершенно секретной информации с соответствующим ключом шифрования. В пресс-центре "Южной" сообщили, что разведкой 3-го армейского корпуса (АК) были вскрыты планы противника по дооснащению подразделений 5 бригады ВСУ радиостанциями формата SDR. Они более защищены от средств радиоэлектронной разведки 3-го АК. Поставка раций позволила бы командованию 5 бригады ВСУ осуществлять скрытное управление своими подразделениями и повысить эффективность обороны Константиновки. Однако действия разведчиков и расчетов FPV-дронов ВС РФ сорвали поставку новых радиостанций. "К планируемой дате поставки средств связи была организована воздушная засада FPV-дронов, которая завершилась успешным поражением автомобильного транспорта, перевозившего радиостанции AN/PRC-163", - сообщили в пресс-центре. Ранее РИА Новости сообщали, что российские войска блокировали передвижение ВСУ в Константиновке. Константиновка — город на севере Донецкой Народной Республики в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

https://ria.ru/20250909/boi-2040653869.html

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф