СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала
СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала
Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:23:00+03:00
2025-09-09T15:23:00+03:00
2025-09-09T15:28:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub."Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении
