СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала
15:23 09.09.2025 (обновлено: 15:28 09.09.2025)
СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала
Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, РИА Новости, 09.09.2025
в мире
беспорядки в непале
непал
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub."Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении
непал
в мире, беспорядки в непале, непал
В мире, Беспорядки в Непале, Непал
СМИ написали о смерти супруги экс-премьера Непала

Супруга экс-премьера Непала Кханала умерла после поджога дома протестующими

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующие в Катманду
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub.
"Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
