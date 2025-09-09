Рейтинг@Mail.ru
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье
15:38 09.09.2025 (обновлено: 15:48 09.09.2025)
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2025
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье
Суд получил ходатайства о домашнем аресте хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья. РИА Новости, 09.09.2025
ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Суд получил ходатайства о домашнем аресте хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья. "Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказали в суде. Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными". Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
происшествия, россия, московская область (подмосковье), чехов
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Чехов
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье

Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Чехове

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Суд получил ходатайства о домашнем аресте хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья.
"Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказали в суде.
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными".
Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Якутске двух девушек осудили за жестокое обращение с кошкой
4 июля, 13:58
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Чехов
 
 
