Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Подмосковье
Суд получил ходатайство о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Чехове
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Суд получил ходатайства о домашнем аресте хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья.
"Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказали в суде.
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными".
Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.