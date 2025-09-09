https://ria.ru/20250909/sud-2040699184.html

Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд

ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, доставили в суд, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья. "Подозреваемые доставлены в суд", - сказали в суде. Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными".

