Рейтинг@Mail.ru
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 09.09.2025 (обновлено: 17:50 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/sud-2040699184.html
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд - РИА Новости, 09.09.2025
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд
Хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, доставили в суд, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:37:00+03:00
2025-09-09T17:50:00+03:00
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
россия
животные
домашние животные
собаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039946470_0:329:960:869_1920x0_80_0_0_92d500334d80cb17a89b8e37a1e48eed.jpg
ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, доставили в суд, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья. "Подозреваемые доставлены в суд", - сказали в суде. Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными".
https://ria.ru/20250908/chehov-2040537247.html
чехов
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039946470_0:140:960:860_1920x0_80_0_0_8d8f851f757e3a7cab1c1b3187c744b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чехов, московская область (подмосковье), россия, животные, домашние животные, собаки
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье), Россия, Животные, домашние животные, Собаки
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд

Владелиц зоогостиницы в Чехове, где истязали собак, доставили в суд

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, доставили в суд, сообщили РИА Новости в Чеховском суде Подмосковья.
"Подозреваемые доставлены в суд", - сказали в суде.
Обеим вменяется две статьи УК РФ "Мошенничество" и "Жестокое обращение с животными".
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными
8 сентября, 20:07
 
ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)РоссияЖивотныедомашние животныеСобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала