Суд продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии - РИА Новости, 09.09.2025
07:18 09.09.2025
Суд продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии
Советский районный суд города Улан-Удэ продлил до 30 сентября арест бывшему зампреду правительства - министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву,... РИА Новости, 09.09.2025
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
УЛАН-УДЭ, 9 сен - РИА Новости. Советский районный суд города Улан-Удэ продлил до 30 сентября арест бывшему зампреду правительства - министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву, обвиняемому в превышении полномочий и взятках, сообщила пресс-служба суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ продлен срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия Дареева. Органом следствия Дареев обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), двух эпизодов – п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки путем ее вымогательства)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании обвиняемый и его защитники просили отпустить Дареева на домашний арест из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Однако суд оставил его под стражей до 30 сентября 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило. В декабре прошлого года в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева. 27 декабря 2024 года Советским районным судом города Улан-Удэ Дареев заключен под стражу. По версии следствия, летом 2022 года Дареев через подчиненного, который следовал его указаниям, получил от двух сельхозпроизводителей деньги якобы для нужд возглавляемого им министерства, обосновав это ранее оказанной поддержкой. В последующем они были израсходованы на личные нужды Дареева и министерства. Администрацией главы Бурятии в октябре были инициированы проверки министерства после того, как вопреки поручению главы региона Алексея Цыденова отдавать приоритет в выдаче субсидий участникам-инвалидам СВО, субсидию в конкурсе грантов на развитие семейных ферм получили другие участники, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией. Затем ведомством заинтересовались силовые структуры.
улан-удэ
республика бурятия
россия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 9 сен - РИА Новости. Советский районный суд города Улан-Удэ продлил до 30 сентября арест бывшему зампреду правительства - министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву, обвиняемому в превышении полномочий и взятках, сообщила пресс-служба суда.
"Советским районным судом города Улан-Удэ продлен срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия Дареева. Органом следствия Дареев обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), двух эпизодов – п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки путем ее вымогательства)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обвиняемый и его защитники просили отпустить Дареева на домашний арест из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Однако суд оставил его под стражей до 30 сентября 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило.
В декабре прошлого года в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева. 27 декабря 2024 года Советским районным судом города Улан-Удэ Дареев заключен под стражу. По версии следствия, летом 2022 года Дареев через подчиненного, который следовал его указаниям, получил от двух сельхозпроизводителей деньги якобы для нужд возглавляемого им министерства, обосновав это ранее оказанной поддержкой. В последующем они были израсходованы на личные нужды Дареева и министерства.
Администрацией главы Бурятии в октябре были инициированы проверки министерства после того, как вопреки поручению главы региона Алексея Цыденова отдавать приоритет в выдаче субсидий участникам-инвалидам СВО, субсидию в конкурсе грантов на развитие семейных ферм получили другие участники, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией. Затем ведомством заинтересовались силовые структуры.
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала