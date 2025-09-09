https://ria.ru/20250909/ssha-2040788622.html

Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом

Президент США Дональд Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:09:00+03:00

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. "Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара", — сказала она.По словам Левитт, американский лидер назвал ликвидацию движения ХАМАС "достойной целью", но удары по территории суверенного Катара "не способствуют достижению целей Израиля и США".Также Белый дом заверил руководство эмирата, что удары не повторятся, утверждает Левитт.При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что США предупреждали Доху о готовящейся атаке. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильских ударов по столице эмирата.Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия сообщила об атаке на высокопоставленных чиновников движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.

2025

