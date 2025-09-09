Рейтинг@Mail.ru
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 09.09.2025 (обновлено: 22:09 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/ssha-2040788622.html
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:02:00+03:00
2025-09-09T22:09:00+03:00
в мире
катар
сша
израиль
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. &quot;Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара&quot;, — сказала она.По словам Левитт, американский лидер назвал ликвидацию движения ХАМАС "достойной целью", но удары по территории суверенного Катара "не способствуют достижению целей Израиля и США".Также Белый дом заверил руководство эмирата, что удары не повторятся, утверждает Левитт.При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что США предупреждали Доху о готовящейся атаке. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильских ударов по столице эмирата.Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия сообщила об атаке на высокопоставленных чиновников движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.
https://ria.ru/20250909/katar-2040719843.html
https://ria.ru/20250909/khamas-2040786002.html
https://ria.ru/20250907/khamas-2040323269.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, израиль, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом

Левитт: Трамп предупредил Катар о планах Израиля нанести удар по Дохе

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
«

"Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара", — сказала она.

По информации издания Jerusalem Post, Штаты одобрили операцию ЦАХАЛ против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре.

По словам Левитт, американский лидер назвал ликвидацию движения ХАМАС "достойной целью", но удары по территории суверенного Катара "не способствуют достижению целей Израиля и США".
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
Вчера, 16:43
Также Белый дом заверил руководство эмирата, что удары не повторятся, утверждает Левитт.
При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что США предупреждали Доху о готовящейся атаке. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильских ударов по столице эмирата.
Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия сообщила об атаке на высокопоставленных чиновников движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
ХАМАС возложило ответственность за удар в Дохе на США
Вчера, 20:55
В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.
Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров
7 сентября, 23:43
 
В миреКатарСШАИзраильДональд ТрампХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала