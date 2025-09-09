Рейтинг@Mail.ru
США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС - РИА Новости, 09.09.2025
20:51 09.09.2025
США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС
2025-09-09T20:51:00+03:00
2025-09-09T20:51:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Американские силы столкнулись с серьезными проблемами в области боеготовности, которые усугубились из-за недофинансирования и устаревшей техники, и на их устранение "уйдут годы", заявил новый министр ВВС США Трой Мейнк. "Мы загнали себя в довольно глубокую яму. На устранение этой проблемы уйдут годы", - сказал Мейнк в интервью журналу Air &amp; Space Forces. По словам министра, сокращение налета, нехватка запчастей и отток опытных специалистов стали ключевыми факторами падения уровня готовности. Вместе с тем Мейнк отметил, что параллельно идет крупнейшая со времен основания министерства программа модернизации, включая проекты бомбардировщика B-21, межконтинентальной ракеты Sentinel и истребителя F-47, при этом она не должна идти в ущерб нынешней готовности. "Мы должны перестать жертвовать боеготовностью ради модернизации и найти баланс", - сказал Мейнк. Он добавил, что для исправления ситуации потребуются долгосрочные инвестиции в подготовку кадров, логистику и ремонтные мощности, выразив надежду на поддержку со стороны Пентагона и конгресса.
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС

Глава ВВС США Мейнк: годы уйдут на устранение проблем с боеготовностью

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
В США заявили о планах исключить из бюджета военную помощь Украине
Вчера, 03:26
Президент России Владимир Путин
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Вчера, 09:13
 
