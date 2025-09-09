https://ria.ru/20250909/ssha-2040785339.html

США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС

США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС - РИА Новости, 09.09.2025

США столкнулись с проблемами в области боеготовности, признал министр ВВС

Американские силы столкнулись с серьезными проблемами в области боеготовности, которые усугубились из-за недофинансирования и устаревшей техники, и на их... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:51:00+03:00

2025-09-09T20:51:00+03:00

2025-09-09T20:51:00+03:00

в мире

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Американские силы столкнулись с серьезными проблемами в области боеготовности, которые усугубились из-за недофинансирования и устаревшей техники, и на их устранение "уйдут годы", заявил новый министр ВВС США Трой Мейнк. "Мы загнали себя в довольно глубокую яму. На устранение этой проблемы уйдут годы", - сказал Мейнк в интервью журналу Air & Space Forces. По словам министра, сокращение налета, нехватка запчастей и отток опытных специалистов стали ключевыми факторами падения уровня готовности. Вместе с тем Мейнк отметил, что параллельно идет крупнейшая со времен основания министерства программа модернизации, включая проекты бомбардировщика B-21, межконтинентальной ракеты Sentinel и истребителя F-47, при этом она не должна идти в ущерб нынешней готовности. "Мы должны перестать жертвовать боеготовностью ради модернизации и найти баланс", - сказал Мейнк. Он добавил, что для исправления ситуации потребуются долгосрочные инвестиции в подготовку кадров, логистику и ремонтные мощности, выразив надежду на поддержку со стороны Пентагона и конгресса.

https://ria.ru/20250909/ssha-2040570951.html

https://ria.ru/20250909/putin-2040594244.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша