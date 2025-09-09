Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ssha-2040564965.html
Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников
Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников - РИА Новости, 09.09.2025
Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников
Бывший президент США Джо Байден и его соратники продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников, иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T01:43:00+03:00
2025-09-09T01:43:00+03:00
в мире
сша
россия
джо байден
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и его соратники продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников, иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в стране, чтобы получать от них голоса на выборах и "править вечно", заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. "Байден и его банда понимали, что преступники, иммигранты и трансгендеры голосуют за демократов. Поэтому они продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников (мягкая борьба с преступностью), иммигрантов (открытые границы) и трансгендеров (поощрение для всех возрастов) - все это для того, чтобы править вечно", - написал Дмитриев. Так глава РФПИ ответил на публикацию в соцсети с вопросом нынешнего президента США Дональда Трампа: "почему демократы болеют против США?"
https://ria.ru/20250202/amerika-1996779694.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников

Дмитриев обвинил американских демократов в содействии росту числа преступников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и его соратники продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников, иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в стране, чтобы получать от них голоса на выборах и "править вечно", заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
"Байден и его банда понимали, что преступники, иммигранты и трансгендеры голосуют за демократов. Поэтому они продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников (мягкая борьба с преступностью), иммигрантов (открытые границы) и трансгендеров (поощрение для всех возрастов) - все это для того, чтобы править вечно", - написал Дмитриев.
Так глава РФПИ ответил на публикацию в соцсети с вопросом нынешнего президента США Дональда Трампа: "почему демократы болеют против США?"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Россия спасла Америку от смертельной угрозы
2 февраля, 08:00
 
В миреСШАРоссияДжо БайденКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала