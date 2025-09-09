https://ria.ru/20250909/ssha-2040564965.html

Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников

Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников - РИА Новости, 09.09.2025

Дмитриев заявил, что США при Байдене содействовали росту числа преступников

Дарья Буймова

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и его соратники продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников, иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в стране, чтобы получать от них голоса на выборах и "править вечно", заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. "Байден и его банда понимали, что преступники, иммигранты и трансгендеры голосуют за демократов. Поэтому они продвигали политику, направленную на увеличение числа преступников (мягкая борьба с преступностью), иммигрантов (открытые границы) и трансгендеров (поощрение для всех возрастов) - все это для того, чтобы править вечно", - написал Дмитриев. Так глава РФПИ ответил на публикацию в соцсети с вопросом нынешнего президента США Дональда Трампа: "почему демократы болеют против США?"

Дарья Буймова

