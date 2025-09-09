Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили вышку связи ВСУ на константиновском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 09.09.2025
ВС России уничтожили вышку связи ВСУ на константиновском направлении
ВС России уничтожили вышку связи ВСУ на константиновском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и поразили вышку связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в...
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и поразили вышку связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты ударных БПЛА продолжают вести систематическую работу в ближнем тылу противника. В результате точечного удара уничтожена вышка связи, обеспечивавшая взаимодействие подразделений ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения "Южной" группировки лишают украинские формирования возможностей к эффективной обороне с помощью блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления беспилотниками и огневых позиций артиллерии.
ВС России уничтожили вышку связи ВСУ на константиновском направлении

ВС РФ выявили и поразили вышку связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона ВС РФ
Оператор FPV-дрона ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона ВС РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и поразили вышку связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Расчёты ударных БПЛА продолжают вести систематическую работу в ближнем тылу противника. В результате точечного удара уничтожена вышка связи, обеспечивавшая взаимодействие подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки лишают украинские формирования возможностей к эффективной обороне с помощью блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления беспилотниками и огневых позиций артиллерии.
