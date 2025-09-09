https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040587514.html

ВС России уничтожили вышку связи ВСУ на константиновском направлении

2025-09-09T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и поразили вышку связи ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты ударных БПЛА продолжают вести систематическую работу в ближнем тылу противника. В результате точечного удара уничтожена вышка связи, обеспечивавшая взаимодействие подразделений ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения "Южной" группировки лишают украинские формирования возможностей к эффективной обороне с помощью блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления беспилотниками и огневых позиций артиллерии.

россия

2025

