ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 09.09.2025
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
В Донецкой Народной Республике у Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили наземный... РИА Новости, 09.09.2025
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике у Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки севернее Клебан-Быкского водохранилища был обнаружен наземный роботизированный транспортный комплекс, который использовался для снабжения подразделений ВСУ. Кроме того, северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык зафиксирован тяжёлый гексакоптер 12-й бригады Нацгвардии Украины. Для их уничтожения были задействованы ударные FPV-дроны, которые точными ударами поразили оба объекта", — отметили в военном ведомстве.
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища

ВС России уничтожили роботизированный транспортный комплекс и гексакоптер ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянРасчет FPV-дронов
Расчет FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Расчет FPV-дронов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике у Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки севернее Клебан-Быкского водохранилища был обнаружен наземный роботизированный транспортный комплекс, который использовался для снабжения подразделений ВСУ. Кроме того, северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык зафиксирован тяжёлый гексакоптер 12-й бригады Нацгвардии Украины. Для их уничтожения были задействованы ударные FPV-дроны, которые точными ударами поразили оба объекта", — отметили в военном ведомстве.
