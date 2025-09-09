https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040584055.html
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
09.09.2025
2025-09-09T07:21:00+03:00
2025-09-09T07:21:00+03:00
2025-09-09T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике у Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки севернее Клебан-Быкского водохранилища был обнаружен наземный роботизированный транспортный комплекс, который использовался для снабжения подразделений ВСУ. Кроме того, северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык зафиксирован тяжёлый гексакоптер 12-й бригады Нацгвардии Украины. Для их уничтожения были задействованы ударные FPV-дроны, которые точными ударами поразили оба объекта", — отметили в военном ведомстве.
донецкая народная республика
украина
россия
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища
