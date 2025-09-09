https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040583899.html
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. ВСУ не получают провизию на некоторых участках боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "У них (ВСУ – ред.) снабжение все идет через тяжелый дрон "Бабу-ягу", у него (дрона -ред.) подъемность неплохая - до десятка килограмм, и они снабжают свои передовые части на нашем направлении (красноармейском – ред.). На некоторые позиции ВСУ из-за боевых действий дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боев", - сказал собеседник агентства. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
