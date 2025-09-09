Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040583899.html
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР
ВСУ не получают провизию на некоторых участках боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:19:00+03:00
2025-09-09T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
киев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. ВСУ не получают провизию на некоторых участках боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "У них (ВСУ – ред.) снабжение все идет через тяжелый дрон "Бабу-ягу", у него (дрона -ред.) подъемность неплохая - до десятка килограмм, и они снабжают свои передовые части на нашем направлении (красноармейском – ред.). На некоторые позиции ВСУ из-за боевых действий дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боев", - сказал собеседник агентства. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, красноармейск, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ не получают провизию на некоторых участках фронта в ДНР

ВСУ не получают провизию на Красноармейском направлении в ДНР

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. ВСУ не получают провизию на некоторых участках боевого соприкосновения на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"У них (ВСУ – ред.) снабжение все идет через тяжелый дрон "Бабу-ягу", у него (дрона -ред.) подъемность неплохая - до десятка килограмм, и они снабжают свои передовые части на нашем направлении (красноармейском – ред.). На некоторые позиции ВСУ из-за боевых действий дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боев", - сказал собеседник агентства.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала