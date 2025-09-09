https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040582151.html
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении
Российские войска вошли в запорожское село Приморское на степногорском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в запорожское село Приморское на степногорском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Приморское находится у бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы по направлению к находящему под контролем ВСУ городу Запорожье. "Наши войска вошли в Приморское и расширили там зону контроля", - сказал Рогов. По его словам, за освобождение села идут бои. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении
