Рейтинг@Mail.ru
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040582151.html
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении
Российские войска вошли в запорожское село Приморское на степногорском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T06:45:00+03:00
2025-09-09T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526237_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_137c213a7fec6633a8f0641ab5faad82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в запорожское село Приморское на степногорском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Приморское находится у бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы по направлению к находящему под контролем ВСУ городу Запорожье. "Наши войска вошли в Приморское и расширили там зону контроля", - сказал Рогов. По его словам, за освобождение села идут бои. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040574952.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4afa3e60713175b301a5a8da17fc7b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в село Приморское на Запорожском направлении

Рогов заявил, что ВС России заняли село Приморское на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" в зоне СВО
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в запорожское село Приморское на степногорском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Приморское находится у бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы по направлению к находящему под контролем ВСУ городу Запорожье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине
Вчера, 04:15
"Наши войска вошли в Приморское и расширили там зону контроля", - сказал Рогов.
По его словам, за освобождение села идут бои.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала