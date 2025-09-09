Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 09.09.2025
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР,... РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты гаубицы "Мста-Б" нанесли точный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. В результате объект был уничтожен… разведка выявила место подготовки к запуску БПЛА "Вампир". Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским расчётам", — говорится в сообщении. Отмечается, что после удара артиллерии операторы FPV-дронов дополнительно поразили антенну управления, находившуюся вблизи пункта управления.
донецкая народная республика
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Расчёты гаубицы "Мста-Б" нанесли точный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. В результате объект был уничтожен… разведка выявила место подготовки к запуску БПЛА "Вампир". Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским расчётам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара артиллерии операторы FPV-дронов дополнительно поразили антенну управления, находившуюся вблизи пункта управления.
