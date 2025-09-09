https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040580552.html
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты гаубицы "Мста-Б" нанесли точный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника. В результате объект был уничтожен… разведка выявила место подготовки к запуску БПЛА "Вампир". Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским расчётам", — говорится в сообщении. Отмечается, что после удара артиллерии операторы FPV-дронов дополнительно поразили антенну управления, находившуюся вблизи пункта управления.
