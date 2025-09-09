Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 09.09.2025
Десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области
Десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.09.2025
Десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области
Десантники 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (83-я ОДШБр) в течение одних суток обнаружили, заблокировали и уничтожили группу ВСУ в замаскированных... РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
КУРСК, 9 сен – РИА Новости. Десантники 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (83-я ОДШБр) в течение одних суток обнаружили, заблокировали и уничтожили группу ВСУ в замаскированных позициях в Сумской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Бизон". "Мы нашли подозрительный участок, а конкретно тропы. В последующем мы узнали, что это был блиндаж. Прошлись по тропам, обнаружили замаскированный объект - это вызвало подозрение ", - сказал Бизон. Он отметил, что после детальной доразведки с БПЛА выяснилось, что вызвавшее подозрение место оказалось позициями группы военнослужащих ВСУ, после чего по цели был нанесен удар. "Наша штурмовая группа временно оттянулась и мы в течении суток наносили огневое воздействие на этот блиндаж, вскрыли полностью зеленку, вскрыли сам блиндаж и в последующем группа успешно провела зачистку", - добавил он. По его словам, интенсивный обстрел лишил скрывавшуюся на позициях группу ВСУ возможности оказать организованное сопротивление. "Мы порядка суток не давали им спать. То есть около суток "вскрывали", противник был деморализован и это сыграло нам большую роль" - подчеркнул "Бизон". В результате четко скоординированных действий десантников укрепленная позиция ВСУ вместе с группой украинских солдат была полностью уничтожена.
сумская область
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

Бойцы 83-й ОДШБр за сутки блокировали и уничтожили группу ВСУ в Сумской области

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1"
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1". Архивное фото
КУРСК, 9 сен – РИА Новости. Десантники 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (83-я ОДШБр) в течение одних суток обнаружили, заблокировали и уничтожили группу ВСУ в замаскированных позициях в Сумской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Бизон".
"Мы нашли подозрительный участок, а конкретно тропы. В последующем мы узнали, что это был блиндаж. Прошлись по тропам, обнаружили замаскированный объект - это вызвало подозрение ", - сказал Бизон.
Он отметил, что после детальной доразведки с БПЛА выяснилось, что вызвавшее подозрение место оказалось позициями группы военнослужащих ВСУ, после чего по цели был нанесен удар.
"Наша штурмовая группа временно оттянулась и мы в течении суток наносили огневое воздействие на этот блиндаж, вскрыли полностью зеленку, вскрыли сам блиндаж и в последующем группа успешно провела зачистку", - добавил он.
По его словам, интенсивный обстрел лишил скрывавшуюся на позициях группу ВСУ возможности оказать организованное сопротивление.
"Мы порядка суток не давали им спать. То есть около суток "вскрывали", противник был деморализован и это сыграло нам большую роль" - подчеркнул "Бизон".
В результате четко скоординированных действий десантников укрепленная позиция ВСУ вместе с группой украинских солдат была полностью уничтожена.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
 
 
