Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится там.В первую категорию входят:Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.

