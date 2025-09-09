https://ria.ru/20250909/sotspodderzhka-2040584210.html
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки - РИА Новости, 09.09.2025
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки
Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:27:00+03:00
2025-09-09T07:27:00+03:00
2025-09-09T07:27:00+03:00
общество
россия
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898495872_0:57:3009:1750_1920x0_80_0_0_cf18f3bbfeeaa6e95a1c3b1a4df19afa.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится там.В первую категорию входят:Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.
https://ria.ru/20250709/regiony-2028233452.html
https://ria.ru/20250902/pensiya-2038962194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898495872_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_606a9d5771c1484a9ee6def31fbbd68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Социальный фонд России
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится там.
В первую категорию входят:
- выдача лекарств и медицинских изделий;
- путевки в санаторий;
- бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.
Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.