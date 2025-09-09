Рейтинг@Mail.ru
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки - РИА Новости, 09.09.2025
07:27 09.09.2025
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки
Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки
Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится там.В первую категорию входят:Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.
россия
общество, россия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Социальный фонд России

Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Претендентам на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки следует выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится там.
В первую категорию входят:
  • выдача лекарств и медицинских изделий;
  • путевки в санаторий;
  • бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.
Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.
