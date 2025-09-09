https://ria.ru/20250909/sotsobekty-2040691135.html

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве соцобъектов

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве соцобъектов - РИА Новости, 09.09.2025

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве соцобъектов

Масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры идет в Ярославской области, ведется строительство и реконструкция объектов спорта, культуры,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:10:00+03:00

2025-09-09T15:10:00+03:00

2025-09-09T15:10:00+03:00

ярославская область

ярославская область

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры идет в Ярославской области, ведется строительство и реконструкция объектов спорта, культуры, образования, здравоохранения, сообщил зампредседателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев. По данным пресс-службы областного правительства, Александр Баланцев выступил на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. По словам Баланцева, в Ярославской области идет масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. Благодаря финансированию из федерального, областного и муниципального бюджетов организованы строительство и реконструкция объектов спорта, культуры, образования, здравоохранения. "В высокой степени готовности ледовая арена в Тутаеве, где сейчас ведется пусконаладка инженерных систем, и крытый ледовый корт в Рыбинске, на котором завершается монтаж ограждающих конструкций и кровли. Продолжается реконструкция ярославского бассейна "Лазурный", строятся спортивный зал в селе Улейма Угличского округа и физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме", - рассказал региональный министр. Баланцев подчеркнул: каждый такой проект – это серьезный шаг к повышению качества жизни в регионе. "Это не просто цифры в смете – это будущие ледовые арены для наших чемпионов, современные школы для детей, новые поликлиники для семей и уникальные отреставрированные памятники для сохранения нашей истории. Держим на контроле соблюдение сроков и обеспечение высоких стандартов выполнения работ", - сообщил он. Баланцев сообщил депутатам еще о ряде строящихся объектов, в частности, школах, больнице и поликлинике. Готовится к вводу МФЦ в деревне Пестрецово Ярославского округа, строятся многофункциональные центры в Мышкине и селе Новый Некоуз, добавил спикер.

https://ria.ru/20250908/yaroslavl-2040546803.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, благоустройство