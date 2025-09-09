Рейтинг@Mail.ru
У России и США есть общий интерес в экономике, заявил Силуанов
10:12 09.09.2025
У России и США есть общий интерес в экономике, заявил Силуанов
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Основной темой переговоров РФ и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "На Аляске основная тема геополитика, конечно, была. Там не до экономики. Но я хочу сказать, что у нас так вот вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран. И это надо развивать, этим надо пользоваться. Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации, есть заинтересованность российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - сказал он в эфире радио РБК.
2025
Антон Силуанов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Основной темой переговоров РФ и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"На Аляске основная тема геополитика, конечно, была. Там не до экономики. Но я хочу сказать, что у нас так вот вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран. И это надо развивать, этим надо пользоваться. Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации, есть заинтересованность российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - сказал он в эфире радио РБК.
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов
