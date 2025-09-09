https://ria.ru/20250909/sotrudnichestvo-2040605836.html

У России и США есть общий интерес в экономике, заявил Силуанов

У России и США есть общий интерес в экономике, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025

У России и США есть общий интерес в экономике, заявил Силуанов

Основной темой переговоров РФ и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике, заявил глава Минфина РФ... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:12:00+03:00

2025-09-09T10:12:00+03:00

2025-09-09T10:12:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Основной темой переговоров РФ и США на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность обеих стран в сотрудничестве в экономике, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "На Аляске основная тема геополитика, конечно, была. Там не до экономики. Но я хочу сказать, что у нас так вот вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран. И это надо развивать, этим надо пользоваться. Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации, есть заинтересованность российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - сказал он в эфире радио РБК.

https://ria.ru/20250909/siluanov-2040601390.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, антон силуанов