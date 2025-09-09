https://ria.ru/20250909/sochi-2040569378.html
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 09.09.2025
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:03:00+03:00
2025-09-09T03:03:00+03:00
2025-09-09T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. "На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал он. Прошунин призвал жителей города сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Безопасность
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
На территории города Сочи объявили угрозу атаки БПЛА