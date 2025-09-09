https://ria.ru/20250909/smi-2040744010.html

Медиаменеджеры ведущих мировых СМИ обсудили вызовы для индустрии

8 сентября – РИА Новости. Мировые СМИ на постоянной основе сталкиваются с проблемами на самых разных уровнях и должны уделять больше внимания двустороннему и многостороннему сотрудничеству для их преодоления, особенно в кризисные моменты. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".В мероприятии приняли участие главный редактор и генеральный директор индийской медиакомпании News XРишаб Гулати, основатель и генеральный директор интернет-портала Brasil 247 Леонардо Аттуш, новостной редактор и корреспондент Иракского информационного агентства Омид Хуссейн Али, исполнительный директор Намибийского информационного агентства Джата Казонду. Медиагруппа "Россия сегодня" была представлена директором по международному сотрудничеству Василием Пушковым.Открывая дискуссию, глава интернет-портала Brasil247 Леонардо Аттуш подчеркнул, что медиа должны укреплять сотрудничество в рамках Глобального Юга для того, чтобы "наши голоса и предложения лучше слышали в международных СМИ". Он также добавил, что "СМИ играют центральную роль в развенчивании стереотипов и содействуют пониманию друг друга, что в свою очередь снижает негативные нарративы, которые разжигают нетерпимость по отношению друг к другу", а также отметил растущую русофобию и необходимость с ней бороться.Его коллега из Индии Ришаб Гулати в своем выступлении коснулся темы проблемы связи с молодым поколением, которое в первую очередь пользуются социальными сетями. Он также заострил внимание на том, что количество проблем, которые несет с собой использование искусственного интеллекта значительно превосходят его возможности. "Я не могу найти ни одного надежного и заслуживающего доверия примера использования ИИ, кроме перевода, которому тоже нельзя до конца доверять". Однако он подчеркнул, что Индия является примером сильного журналистского сообщества, где каждый готов оказать поддержку другому.Омид Хуссейн Али, представляющий Иракское информационное агентство, указал на то, что журналистика сегодня сталкивается с серьезными проблемами по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, как в Газе, где множество журналистов было убито. Одна из самых важных проблем – "фейки и дезинформация, которая распространяется чаще намного быстрее правды, что мы постоянно видим в социальных сетях. Один единственный слух, фейковая фотография или искаженный заголовок могут изменить мнение людей и вызвать гнев. Я считаю, что сейчас журналистам как никогда важно проверять, перепроверять и бороться за точность информации. Это не просто, но это единственный способ завоевать доверие общественности. Освещение войны сегодня — это не только вопрос физической безопасности, но и вопрос нашей защиты в цифровом мире. Нам необходим глобальный диалог, чтобы гарантировать, что эти инструменты (такие как ИИ) используются этично и прозрачно".О том, как искусственный интеллект изменил современный медиамир, рассказал глава намибийского информационного агентства Джата Казонду, отметив среди положительных качеств скорость поиска информации и сокращение времени на повторяющиеся задания. Он также обратил внимание на то, что ИИ привнес и отрицательные тенденции, преодолевать которые журналистам только предстоит научиться: вопрос этики и потеря важных навыков молодыми профессионалами в мире медиа.Подвел итоги директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня", подчеркнув, что журналистская солидарность на международном уровне работает, лишь когда речь идет о профессиональных успехах или совместных проектах, таких как обмен информацией, обмен опытом с молодым поколением или работе с искусственным интеллектом, но есть целый ряд примеров, которые доказывают, что журналисты не всегда готовы идти на помощь друг другу. Одним из таких примеров является конфликт в Газе, где "журналисты становятся мишенью просто за то, что они освещают конфликт, а уровень молчания по этому поводу поражает". По его словам, это одна из самых больших проблем, с которой журналисты столкнулись за последние 20 лет, и ее нам только предстоит постараться как-то решить, в том числе с помощью постоянной совместной работы.

