Следствие: замглавы Брянской области мог бы уничтожить доказательства - РИА Новости, 09.09.2025
11:34 09.09.2025
Следствие: замглавы Брянской области мог бы уничтожить доказательства
Следствие: замглавы Брянской области мог бы уничтожить доказательства
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, на свободе мог бы уничтожить доказательства по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Симоненко при избрании ему более мягкой меры пресечения может скрыться от органов предварительного следствия или суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу", - приводятся в материалах доводы следствия. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура и генеральный директор ООО "Брянский металлообрабатывающий завод" Юрий Симоненко. Последний является сыном вице-губернатора региона.
Следствие: замглавы Брянской области мог бы уничтожить доказательства

Следствие: замглавы Брянской области на свободе мог бы уничтожить доказательства

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, на свободе мог бы уничтожить доказательства по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Симоненко при избрании ему более мягкой меры пресечения может скрыться от органов предварительного следствия или суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу", - приводятся в материалах доводы следствия.
Мещанский суд Москвы в конце июля отправил Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости.
В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура и генеральный директор ООО "Брянский металлообрабатывающий завод" Юрий Симоненко. Последний является сыном вице-губернатора региона.
Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47
 
Происшествия
 
 
