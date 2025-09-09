https://ria.ru/20250909/sledstvie-2040629573.html
Следствие: замглавы Брянской области мог бы уничтожить доказательства
2025-09-09T11:34:00+03:00
происшествия
брянская область
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, на свободе мог бы уничтожить доказательства по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Симоненко при избрании ему более мягкой меры пресечения может скрыться от органов предварительного следствия или суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу", - приводятся в материалах доводы следствия. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура и генеральный директор ООО "Брянский металлообрабатывающий завод" Юрий Симоненко. Последний является сыном вице-губернатора региона.
