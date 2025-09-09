https://ria.ru/20250909/siriya-2040656777.html
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске - РИА Новости, 09.09.2025
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретил в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретил в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет сирийская газета Al-Watan."Министр иностранных дел Асаад аш-Шибани принял в Дамаске во дворце вице-премьера России Александра Новака и сопровождающую его делегацию в присутствии ряда министров и официальных лиц", - говорится в публикации издания.
