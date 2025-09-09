Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске - РИА Новости, 09.09.2025
13:29 09.09.2025 (обновлено: 13:32 09.09.2025)
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске - РИА Новости, 09.09.2025
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретил в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет сирийская газета... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:29:00+03:00
2025-09-09T13:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032606218_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_f25f63c78959fe17c3b1bad242ba34b9.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретил в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет сирийская газета Al-Watan."Министр иностранных дел Асаад аш-Шибани принял в Дамаске во дворце вице-премьера России Александра Новака и сопровождающую его делегацию в присутствии ряда министров и официальных лиц", - говорится в публикации издания.
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске

Глава МИД Сирии аш-Шибани принял российскую делегацию во главе с Новаком

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретил в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет сирийская газета Al-Watan.
"Министр иностранных дел Асаад аш-Шибани принял в Дамаске во дворце вице-премьера России Александра Новака и сопровождающую его делегацию в присутствии ряда министров и официальных лиц", - говорится в публикации издания.
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений
31 июля, 12:56
