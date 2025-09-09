В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию

https://ria.ru/20250909/siriya-2040643569.html

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, передает сирийское государственное агентство SANA."Генеральный секретарь администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком", - пишет агентство со ссылкой на своего корреспондента.В рамках визита российская делегация планирует обсудить с сирийскими властями вопросы, связанные с экономикой, безопасностью и политическими событиями.

