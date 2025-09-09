Рейтинг@Mail.ru
В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 09.09.2025 (обновлено: 12:32 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/siriya-2040643569.html
В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию
В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию - РИА Новости, 09.09.2025
В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию
Генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, передает сирийское... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:27:00+03:00
2025-09-09T12:32:00+03:00
сирия
дамаск (город)
в мире
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, передает сирийское государственное агентство SANA."Генеральный секретарь администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком", - пишет агентство со ссылкой на своего корреспондента.В рамках визита российская делегация планирует обсудить с сирийскими властями вопросы, связанные с экономикой, безопасностью и политическими событиями.
https://ria.ru/20250731/rossija-2032570437.html
сирия
дамаск (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, дамаск (город), в мире, россия, александр новак
Сирия, Дамаск (город), В мире, Россия, Александр Новак
В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию

В администрации президента Сирии приняли российскую делегацию во главе с Новаком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял в Дамаске российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, передает сирийское государственное агентство SANA.
"Генеральный секретарь администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком", - пишет агентство со ссылкой на своего корреспондента.
В рамках визита российская делегация планирует обсудить с сирийскими властями вопросы, связанные с экономикой, безопасностью и политическими событиями.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений
31 июля, 12:56
 
СирияДамаск (город)В миреРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала