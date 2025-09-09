Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040601390.html
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:54:00+03:00
2025-09-09T09:54:00+03:00
россия
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023829063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b727fdc20644ebb224199c12ffdf4d12.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040597924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023829063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dcd4295fbe48e650ca986a978e09815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа), Экономика
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов

Силуанов: РФ открыта для зарубежных инвесторов, обеспечит вывод средств

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов
Вчера, 09:33
 
РоссияАнтон СилуановРБК (медиагруппа)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала