Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:54:00+03:00
2025-09-09T09:54:00+03:00
2025-09-09T09:54:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
