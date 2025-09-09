https://ria.ru/20250909/siluanov-2040601390.html

Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов

Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025

Россия открыта для зарубежных инвесторов, заявил Силуанов

Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:54:00+03:00

2025-09-09T09:54:00+03:00

2025-09-09T09:54:00+03:00

россия

антон силуанов

рбк (медиагруппа)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023829063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b727fdc20644ebb224199c12ffdf4d12.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.

https://ria.ru/20250909/siluanov-2040597924.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, рбк (медиагруппа), экономика