Силуанов рассказал о сроках продажи "Южуралзолота"
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продажа ЮГК ожидается в ближайшее время, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Доли в ЮГК после перехода в собственность государства, решение о котором было принято судом, будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения казной объектов в результате работы правоохранительных органов, сообщал ранее в июле Силуанов.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России. В частности, как следует из данных ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля стала Российская Федерация в лице Росимущества. В собственность РФ перешло около 67,25% акций "Южуралзолота".
Ранее в июле на фоне истории с ЮГК Силуанов заявил, что частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться.