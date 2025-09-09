Силуанов рассказал о сроках продажи "Южуралзолота"

Рейтинг@Mail.ru
09:38 09.09.2025 (обновлено: 10:15 09.09.2025)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продажа ЮГК ожидается в ближайшее время, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Да, именно так", - ответил Силуанов на вопрос, в ближайших ли планах продать этот актив, в эфире радиостанции РБК.Доли в ЮГК после перехода в собственность государства, решение о котором было принято судом, будут продаваться новому собственнику, как это происходит в аналогичных случаях получения казной объектов в результате работы правоохранительных органов, сообщал ранее в июле Силуанов.ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России. В частности, как следует из данных ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" с 15 июля стала Российская Федерация в лице Росимущества. В собственность РФ перешло около 67,25% акций "Южуралзолота".Ранее в июле на фоне истории с ЮГК Силуанов заявил, что частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"
4 июля, 15:15
 
Антон СилуановЭкономикаЮГКРБК (медиагруппа)Россия
 
 
