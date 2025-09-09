Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 09.09.2025 (обновлено: 09:44 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040597924.html
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов
Россия выступает за то, чтобы зарубежные компании приходили на рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:33:00+03:00
2025-09-09T09:44:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы зарубежные компании приходили на рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться", - сказал он в эфире радио РБК.
https://ria.ru/20250909/kompanii-2040597111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов

Силуанов: РФ выступает за то, чтобы зарубежные компании приходили на рынок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы зарубежные компании приходили на рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться", - сказал он в эфире радио РБК.
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов
Вчера, 09:29
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала