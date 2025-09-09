https://ria.ru/20250909/siluanov-2040597924.html
Россия приветствует зарубежные компании на рынке, сообщил Силуанов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы зарубежные компании приходили на рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться", - сказал он в эфире радио РБК.
