Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике
09:32 09.09.2025 (обновлено: 09:40 09.09.2025)
Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике
Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов."Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
экономика, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год
Вчера, 09:16
 
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Антон Силуанов
 
 
