https://ria.ru/20250909/siluanov-2040597673.html
Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике
Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике
Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:32:00+03:00
2025-09-09T09:32:00+03:00
2025-09-09T09:40:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028164696_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_ef402614489d924d3b57ed0aeaf5c4b3.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов."Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
https://ria.ru/20250909/byudzhet-2040595071.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028164696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2c200cdafeb95de61405b150b5cb4a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов
Силуанов призвал снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике
Силуанов: для снижения ключевой ставки ЦБ нужен взвешенный бюджет