Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть - РИА Новости, 09.09.2025
10:11 09.09.2025
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть
Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
россия
россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Экономика
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть

Силуанов назвал прогноз Минэкономразвития по цене на нефть взвешенным

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
II марафон Новое знание. День второй - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
7 сентября, 16:33
 
Россия Антон Силуанов Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) РБК (медиагруппа) Экономика
 
 
