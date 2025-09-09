https://ria.ru/20250909/siluanov--2040605609.html
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть
Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:11:00+03:00
2025-09-09T10:11:00+03:00
2025-09-09T10:11:00+03:00
россия
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рбк (медиагруппа)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
https://ria.ru/20250907/novak-2040294326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Экономика
Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть
Силуанов назвал прогноз Минэкономразвития по цене на нефть взвешенным