Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть

Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть - РИА Новости, 09.09.2025

Силуанов высказался о прогнозе Минэкономразвития по цене на нефть

Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.

2025

