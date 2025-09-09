https://ria.ru/20250909/shtrafy-2040565965.html

В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочем месте

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением увеличить штрафы за курение на рабочем месте в 10 раз, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1500 рублей. По мнению автора обращения, действующие меры наказания недостаточно эффективны, чтобы остановить нарушителей, особенно в условиях распространения электронных сигарет. "Считаем необходимым: увеличить размер штрафов в 10 раз – до 5 000-15 000 рублей для физических лиц; предусмотреть усиление ответственности для работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах; расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений", - сказано в документе. Отмечается, что курение на рабочих местах снижает продуктивность, приводит к росту больничных и ухудшает климат в коллективе. "Учитывая тенденцию сокращения численности трудоспособного населения в России, повышение производительности труда приобретает стратегическое значение. Устранение вредных привычек на рабочих местах напрямую влияет на эффективность экономики и устойчивость предприятий", - говорится в обращении. По оценкам общественников, только комплекс мер – от значимых штрафов до жёсткого контроля способен реально изменить ситуацию. "Данное решение станет важным вкладом в охрану труда, защиту здоровья работников и формирование ответственной корпоративной культуры. Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово передать собранные свидетельства граждан, аналитические материалы и результаты мониторинга, а также принять участие в обсуждении инициативы в рамках рабочих групп Минтруда России. Убеждены, что совместными усилиями удастся сформировать действенный механизм противодействия курению на рабочих местах и защитить здоровье миллионов граждан", - подчеркивается в документе.

