Рейтинг@Mail.ru
Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 09.09.2025 (обновлено: 15:01 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/shor-2040689222.html
Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России
Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России - РИА Новости, 09.09.2025
Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России
Связанная с банком ПСБ компания А7 планирует до конца 2025 года открыть свои представительства во всех крупных федеральных центрах России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:08:00+03:00
2025-09-09T15:01:00+03:00
россия
молдавия
владивосток
илан шор
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_0:185:3312:2048_1920x0_80_0_0_8f8209b3b0e2079d1626384505680484.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Связанная с банком ПСБ компания А7 планирует до конца 2025 года открыть свои представительства во всех крупных федеральных центрах России, заявил РИА Новости генеральный директор, ООО "А7", лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. "У нас открыто 12 представительств в 12 регионах. До конца года мы планируем открыть представительства во всех крупных федеральных центрах", - сказал Шор на полях ВЭФ. Он добавил, что А7 планирует до конца года открыть до восьми офисов за рубежом, а в ближайший год-полтора начать работу в более чем 20 странах мира. "Платформа провела с начала своего рождения более семи триллионов платежей. Платформа обслуживает более десяти тысяч клиентов, проводит от полутора до двух тысяч платежей в сутки и насчитывает более полутора тысяч сотрудников", - отметил Шор. Он указал, что объем новых налоговых отчислений в бюджет России составит более 20 миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/shor-2024061169.html
https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html
россия
молдавия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2a8fef74b63d9fc6422d5a0c715729bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, владивосток, илан шор, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Россия, Молдавия, Владивосток, Илан Шор, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России

Шор: связанная с ПСБ компания А7 в 2025 г откроет офисы во всех федцентрах РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛидер политического блока "Победа" (Молдавия) Илан Шор на стенде РИА Новости на ВЭФ
Лидер политического блока Победа (Молдавия) Илан Шор на стенде РИА Новости на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Лидер политического блока "Победа" (Молдавия) Илан Шор на стенде РИА Новости на ВЭФ
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Связанная с банком ПСБ компания А7 планирует до конца 2025 года открыть свои представительства во всех крупных федеральных центрах России, заявил РИА Новости генеральный директор, ООО "А7", лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор.
"У нас открыто 12 представительств в 12 регионах. До конца года мы планируем открыть представительства во всех крупных федеральных центрах", - сказал Шор на полях ВЭФ.
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Илан Шор: Компания "А7" в ближайшие месяцы выйдет на рынки трех стран
19 июня, 22:50
Он добавил, что А7 планирует до конца года открыть до восьми офисов за рубежом, а в ближайший год-полтора начать работу в более чем 20 странах мира.
"Платформа провела с начала своего рождения более семи триллионов платежей. Платформа обслуживает более десяти тысяч клиентов, проводит от полутора до двух тысяч платежей в сутки и насчитывает более полутора тысяч сотрудников", - отметил Шор.
Он указал, что объем новых налоговых отчислений в бюджет России составит более 20 миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ПСБ и общество "Знание" объединят усилия в просветительской деятельности
3 сентября 2024, 12:10
 
РоссияМолдавияВладивостокИлан ШорДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала