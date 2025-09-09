https://ria.ru/20250909/shor-2040689222.html

Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России

Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России

Шор: компания А7 откроет офисы во всех крупных федеральных центрах России

Связанная с банком ПСБ компания А7 планирует до конца 2025 года открыть свои представительства во всех крупных федеральных центрах России, заявил РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Связанная с банком ПСБ компания А7 планирует до конца 2025 года открыть свои представительства во всех крупных федеральных центрах России, заявил РИА Новости генеральный директор, ООО "А7", лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. "У нас открыто 12 представительств в 12 регионах. До конца года мы планируем открыть представительства во всех крупных федеральных центрах", - сказал Шор на полях ВЭФ. Он добавил, что А7 планирует до конца года открыть до восьми офисов за рубежом, а в ближайший год-полтора начать работу в более чем 20 странах мира. "Платформа провела с начала своего рождения более семи триллионов платежей. Платформа обслуживает более десяти тысяч клиентов, проводит от полутора до двух тысяч платежей в сутки и насчитывает более полутора тысяч сотрудников", - отметил Шор. Он указал, что объем новых налоговых отчислений в бюджет России составит более 20 миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

