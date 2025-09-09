Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу
09:17 09.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале во вторник в 8.59 мск В городе остановлена работа общественного транспорта , в том числе морского, сообщили власти.
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Виды Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале во вторник в 8.59 мск
В городе остановлена работа общественного транспорта , в том числе морского, сообщили власти.
Севастополь Михаил Развожаев
 
 
