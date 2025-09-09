https://ria.ru/20250909/sevastopol-2040595295.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.
2025-09-09T09:17:00+03:00
2025-09-09T09:17:00+03:00
2025-09-09T09:17:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале во вторник в 8.59 мск В городе остановлена работа общественного транспорта , в том числе морского, сообщили власти.
