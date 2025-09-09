https://ria.ru/20250909/sevastopol-2040595295.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.09.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:17:00+03:00

2025-09-09T09:17:00+03:00

2025-09-09T09:17:00+03:00

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000023369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7afd37428ef36e671558f37d062ee60d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале во вторник в 8.59 мск В городе остановлена работа общественного транспорта , в том числе морского, сообщили власти.

https://ria.ru/20250909/opasnost-2040592995.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев