https://ria.ru/20250909/sevastopol-2040570426.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.09.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T03:15:00+03:00

2025-09-09T03:15:00+03:00

2025-09-09T03:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/19/1511821938_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_3f4d758b8cbbc076335ff267e7e66534.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 02.11 мск понедельника. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность