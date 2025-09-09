https://ria.ru/20250909/sevastopol-2040567497.html
В Севастополе объявили тревогу
В Севастополе объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор.
